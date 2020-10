Microsoft Outlook: iPad-Version endlich mit Drag-and-Drop

Der Software-Konzern Microsoft hat die mobile Ausgabe seines E-Mail-Clients Microsoft Outlook aktualisiert und die iPad-Version der kostenlos ladbaren App mit verbesserten Multitasking-Kapazitäten versehen.

So lässt sich Microsoft Outlook fortan nicht nur mit der bereits im Februar eingeführten Split-View-Ansicht einsetzen, bei der zwei iPad-Anwendungen gleichzeitig auf dem Touchscreen zu sehen sind und nebeneinander genutzt werden können.

Damit einher geht fortan auch die nun gegebene Möglichkeit, beliebige Dateien per Drag-and-Drop aus Anwendungen wir der Dateien-App, Notizen oder Safari an Outlook zu übergeben um diese hier als E-Mail-Anhänge zu benutzen. Laut Microsoft lassen sich auch Kontakte bzw. E-Mail-Adressen per Drag-and-Drop an die Empfängerliste der Outlook-Applikation übergeben.

Microsoft Outlook lässt sich auf dem iPad ohne gesonderten Microsoft-Account einsetzen. Benötigt werden lediglich die Login-Daten eures E-Mail-Anbieters.

Auch Mac-Version umfassend überarbeitet

Neben den Verbesserungen der iPad-Anwendung, hat Microsoft erst kürzlich auch die Mac-Ausgabe der E-Mail- und Kalender-Applikation umfassen überarbeitet – ifun.de berichtete.

Diese hat Ende September eine radikal neue Benutzeroberfläche spendiert bekommen, die sich eher am Look-and-Feel der iPad-Applikation als an dem PC-Vorgänger orientiert und für den Einsatz unter macOS 11 „Big Sur“ optimiert wurde.

Hier setzt Apple jetzt auf runde Ecken, eine neu arrangierte Seitenleiste, einheitliche App-Icons, einen Dunkelmodus und umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten, die die einfache Personalisierung der Benutzeroberfläche möglich machen sollen.

Die neue Outlook-Oberfläche für Mac-Nutzer wird nach und nach ausgerollt und kann in den Einstellungen der Anwendung aktiviert werden.