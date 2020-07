Ordnung in der Mac-Menüleiste: Freeware „Dozer“ mit neuen Funktionen

Dozer, der im vergangenen Februar auf ifun.de vorgestellte Geheimtipp für Nutzer mit von kleinen Helfer-Anwendungen überladenen Menüleisten steht seit kurzem in Version 4.2 zum Download bereit.

Die neue Vorabversion, die sich hier aus dem Netz laden lässt, erweitert die App um zusätzliche Konfigurationsoptionen, die euch eine erweiterte Personalisierung der App ermöglichen.

Zur Erinnerung: Dozer richtet sich an Freunde sogenannter Menüleisten-Apps und greift euch unter die Arme, wenn der Platz in der Mac-Menüleiste wegen zu viel gleichzeitig offener Applikationen langsam knapp zu werden droht.

Nach dem Start legt Dozer dafür zwei schlichte Punkte in der Menüleiste ab. Diese verschiebt man als Anwender nun mit gedrückter CMD-Taste an eine beliebige Stelle in der Menüleiste. Alle Icons links neben den Punkten lassen sich nun per Mausklick auf den kleinen Kreis oder mit einem selbstgewählten Tastatur-Kurzbefehl aus- und genau so einfach auch wieder einblenden.

Version 4.2 gestattet euch nun den Zeitraum festzulegen, ehe die Symbole nach der letzten Aktivität wieder verschwinden sollen. Statt auf 10 Sekunden fixiert zu sein, bietet Dozer nun sechs Optionen zwischen 3 und 30 Sekunden an. Zudem kann die Größe des Menüleisten-Symbols der Dozer-App selbst festgelegt werden.

Wir nutzen die App seit ihrer Erstvorstellung täglich.

