Disney+: Die Neuzugänge im August 2020

Disney hat die Liste mit den Neuzugängen bei Disney+ im August veröffentlicht. Zu den Aushängeschildern, die für das Programm im kommenden Monat weben sollen zählen der ab dem 21. August verfügbare Spielfilm „Mary Poppins’ Rückkehr“, die Dokumentation „Howard“ über den Disney-Texter Howard Ashman und „Artemis Fowl“.

Disneys „Artemis Fowl” basiert auf dem beliebten Buch von Eoin Colfer und ist ein fantastisches, fesselndes Abenteuer, das dem 12-jährigen Genie Artemis Fowl, Nachfahre einer Familie voller krimineller Genies, folgt, der verzweifelt versucht, seinen entführten Vater zu retten. Um das Lösegeld zu bezahlen, muss Artemis sich in eine uralte Untergrund-Zivilisation begeben, die erstaunlich fortschrittliche Welt der Elfen. Er muss dem Entführer den Aculos bringen, das mächtigste und begehrteste magische Objekt der Elfen. Artemis heckt einen gefährlichen Plan aus, um es aufzuspüren – so gefährlich, dass er schließlich in einen riskanten Kampf mit den mächtigen Elfen gerät.