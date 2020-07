Shelly-Szenen können jetzt auch Alexa-Routinen anstoßen

Die schaltbaren Shelly-Relais gehören zur Grundausstattung vieler Smart-Home-Hobbyisten und stehen hierzulande inzwischen in über 15 Varianten zur Verfügung.

Nun können die Unterputz-Module auch dazu genutzt werden, ausgewählte Aexa-Routinen auszulösen.

Wie dies genau vonstatten geht, zeigt der Anbieter in dem frisch veröffentlichtem YouTube-Video „Wie man Shelly-Geräte zum Triggern von Alexa-Routinen verwendet“.

Derzeit ist die Anzahl an Szenen, durch die eine Alexa-Routine ausgelöst werden kann auf drei beschränkt, dieses Limit soll langfristig jedoch nach oben erweitert werden.

Die kurze Variante: Neue Szene in der Shelly-App erstellen > „Notify on Alexa“ als eine der Aktionen festlegen > In Alexa-App nach neuen Geräten suchen > Die Shelly-Szene taucht hier als smarter Button auf > Neue Routine in Alexa-App erstellen, die den virtuellen button als Auslöser nutzt. Fertig.