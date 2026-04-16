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Pläne für iPad Air und iPad mini

OLED überall: Apple treibt Display-Umstellung bei iPads voran
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Apple bereitet offenbar den nächsten Schritt bei der Umstellung seiner Tablets auf OLED-Technologie vor. Nachdem das iPad Pro bereits im vergangenen Jahr mit entsprechenden Panels ausgestattet wurde, soll nun auch das iPad Air folgen.

Ipad Air M4

Branchenberichte deuten darauf hin, dass Samsung Display ab Ende 2026 mit der Massenproduktion geeigneter Panels beginnen wird. Die Bauteile sind demnach für das iPad-Air-Update vorgesehen, das Anfang 2027 erwartet wird.

Erst im März 2026 hatte Apple das iPad Air mit einem M4-Chip aktualisiert. Beim Display blieb es jedoch bei der bisherigen LCD-Technik, die Apple unter dem Namen Liquid Retina vermarktet. Diese Panels arbeiten weiterhin mit einer Bildwiederholrate von 60 Hertz und bieten keine Unterstützung für ProMotion.

Abgrenzung zum iPad Pro bleibt bestehen

OLED-Displays unterscheiden sich grundlegend von LCD. Jeder Bildpunkt leuchtet selbst, wodurch dunkle Bildbereiche vollständig abgeschaltet werden können. Das führt zu höherem Kontrast und präziserer Farbdarstellung. Gleichzeitig reagieren OLED-Panels schneller und ermöglichen flachere Bauformen.

Apple Creator Studio Ipad

Auch mit dem neuen Display wird Apple das iPad Air voraussichtlich klar vom iPad Pro abgrenzen. Im Pro-Modell kommt eine aufwendigere Displaytechnik zum Einsatz, die heller ist und sich dynamisch anpassen kann, etwa bei der Bildwiederholrate. Beim iPad Air dürfte dagegen eine einfachere und günstigere Variante verbaut werden. Das kann dazu führen, dass das Display etwas weniger hell ist und weiterhin hinter den Bildwiederholraten der Pro-Modelle zurück bleibt.

Ähnliche Pläne für das iPad mini

Ähnliche Pläne zeichnen sich auch für das iPad mini ab. Bereits seit Längerem wird berichtet, dass Apple auch das kleinere Tablet auf OLED umstellen will. Entsprechende Panel-Tests laufen laut Zulieferkreisen bereits, ebenfalls unter Beteiligung von Samsung. Ein Marktstart wird hier teilweise schon für Ende 2026 erwartet.

Sollten sich diese Planungen bestätigen, würde Apple mittelfristig den Großteil seines Tablet-Portfolios auf OLED umstellen. Nur das günstigste iPad-Modell bliebe dann vorerst bei der bisherigen LCD-Technik.

Ipad Display Specs

Der Schritt passt zu einer Entwicklung, die sich auch in anderen Produktkategorien abzeichnet. So konnten wir auf ifun.de erst kürzlich berichten, dass Apple langfristig auch beim iMac OLED-Displays plant. Dort laufen ebenfalls bereits Vorbereitungen bei den Zulieferern, auch wenn eine Markteinführung erst später erwartet wird.

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16. Apr. 2026 um 09:02 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


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