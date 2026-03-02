In 11 und 13 Zoll mit neuem C1X-Funkchip
Apple stellt iPad Air M4 vor: Neues Herz, neuer Funkchip, ab 649 Euro
Fast auf den Tag genau ein Jahr nach der Präsentation des iPad Air M3 hat Apple heute nicht nur das iPhone 17esondern auch ein neues iPad Air vorgestellt. Das Tablet erhält den M4-Chip, mehr Arbeitsspeicher und aktualisierte Funktechnik. Apple hält dabei am bisherigen Einstiegspreis fest und bietet das Gerät weiter in zwei Größen an.
Auch hier starten die Vorbestellungen am 4. März, die Auslieferung ist für den 11. März angekündigt.
Mehr Rechenleistung und Arbeitsspeicher
Im neuen iPad Air arbeitet der M4 mit einer 8 Core CPU und einer 9 Core GPU. Apple verspricht damit spürbar höhere Geschwindigkeit beim Bearbeiten von Fotos und Videos sowie beim Spielen. Für Grafikberechnungen werden unter anderem Raytracing und Mesh Shading genannt, was vor allem bei aufwendigeren 3D-Inhalten zum Tragen kommen dürfte.
Wichtig ist auch der Ausbau beim Speicher: Das iPad Air kommt laut Apple mit 12 GB gemeinsamem Arbeitsspeicher. Zusätzlich steigt die Speicherbandbreite auf 120 GB pro Sekunde. Das soll Anwendungen helfen, die KI-Funktionen direkt auf dem Gerät nutzen. Die Neural Engine bleibt bei 16 Kernen, soll aber deutlich schneller arbeiten als beim M1.
Neuer C1X-Funkchip, in 11 und 13 Zoll
Beim Thema Konnektivität setzt Apple auf zwei eigene Chips. Der N1 ist für drahtlose Verbindungen zuständig und bringt Unterstützung für WLAN 7, Bluetooth 6 und Thread. Für iPad Air Modelle mit Mobilfunk ist außerdem das C1X Modem vorgesehen, das höhere Datenraten liefern und dabei sparsamer arbeiten soll. In den Mobilfunk-Variante sind auch GPS und 5G Unterstützung enthalten, eSIM wird weiterhin unterstützt.
iPad Air: Die wichtigsten Eckdaten
- Chip: Apple M4 mit 8 Core CPU und 9 Core GPU
- KI-Hardware: 16 Core Neural Engine
- Arbeitsspeicher: 12 GB gemeinsamer Arbeitsspeicher
- Speicherbandbreite: 120 GB pro Sekunde
- Konnektivität: N1 Chip mit WLAN 7, Bluetooth 6 und Thread
- Mobilfunk: Wi-Fi plus Mobilfunk-Modelle mit C1X Modem, 5G, eSIM und GPS
- Speicheroptionen: 128 GB, 256 GB, 512 GB oder 1 TB
- Farben: Blau, Violett, Polarstern, Space Grau
- Zubehör: Unterstützung für Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB C) und Magic Keyboard
- Preise: 11 Zoll ab 649 Euro (Wi Fi) oder 819 Euro (Wi Fi plus Cellular), 13 Zoll ab 849 Euro (Wi Fi) oder 1.019 Euro (Wi Fi plus Cellular)
- Verfügbarkeit: Vorbestellung ab 4. März, erhältlich ab 11. März
Das neue iPad Air erscheint als 11 Zoll und 13 Zoll Modell in Blau, Violett, Polarstern und Space Grau. Speicheroptionen reichen von 128 GB bis 1 TB. Das 11 Zoll iPad Air startet bei 649 Euro als Wi Fi Modell und bei 819 Euro als Wi Fi plus Cellular.
Das 13 Zoll Modell beginnt bei 849 Euro beziehungsweise 1.019 Euro. Parallel dazu hat Apple heute auch das iPhone 17e vorgestellt, das ab 699 Euro mit 256 GB startet und ebenfalls am 11. März in den Handel kommen soll.
Für die 128GB Speicheroption habe ich ehrlich gesagt kein Verständnis. Selbst das „Budget“- iPhone 17e bekommt in der Minimalausstattung 256GB…
Speziell war im iPad würde mir persönlich das ausreichen, ich hab mich beim letzten bewusst für die 64 GB Variante entschieden. Ich mach damit einfach nicht so viele Fotos wie mit einem iPhone und hab eher weniger Apps, die ich für speziellen Dinge nutze. Natürlich macht auch mehr Speicher, je nach Einsatzzweck, vielleicht in deinem Fall Sinn. Aktuell würde ich auch wieder die kleinste Variante wählen.
Ich nutze iCloud Fotos, habe NICHT eingestellt, dass Originale runtergeladen werden sollen. Habe fast keine zusätzliche App auf dem iPad Mini mit 64Gb und kann nicht mals aktuelle Updates installieren ohne vorher wieder mit Daten zu jonglieren weil das iPad permanent nur 10Gb frei hat…
Ich auch. Bin aber genervt von 64 GB.
Was nimmt iPadOS & Systemdaten mittlerweile:
25..30 GB?
Dazu braucht man immer bei Updates viel freien Speicher.
NEUES iPad Air mit 256 GB Grundausstattung wäre einfach viel viel viel schöner gewesen
+1
Was sind die Vorteile aus eurer Sicht vom iPad Pro?
FaceID. Ich war früher immer kritisch und dachte Touch ID ist doch viel besser. Aber nach einer Woche damals mit dem iPhone 11 war ich dann doch begeistert und beim iPad möchte ich es auch nicht mehr missen
Wobei FaceID beim iPad Pro maximal nervig ist, zumindest wenn man es im landscape hält und keine Chinesen-Hände hat. Dann ist die Kamera nämlich immer verdeckt. TouchID im Powerbutton so wie beim Mini würde ich bevorzugen.
Für mich das Display: Pro Motion und die bessere Helligkeit machen für mich einen wichtigen Unterschied.
Und Face Id.
Oled, Face ID, 120hz, und die Lautsprechers sind so für mich die key Sachen.
Ich hoffe das mein nächsten pro endlich mal wasam Akku gemacht wird ….
Bis vor kurzem was das iPad Pro leichter als das Air. Hoffe das pendelt sich jetzt wieder ein….
Wieder keine 120Hz oh man.
Werden euch auf der Apple Website auch plötzlich die neuen Produkte nicht mehr angezeigt?
Die waren gerade vorhin noch da, jetzt gehe ich wieder rein und es werden nur die alten angezeigt.
Nicht schlecht für den Preis.
Habt Ihr eine Meinung?
Ich habe eine M1 IPad Air mit 64GB. Wollte auf ein 128GB M3 Air upgraden, weil es aktuell ca. 520€ kostet. Allerdings sehe ich keine übermäßigen Vorteile des M4, was 650€ kostet (außer den Arbeitsspeicher). 120€ „Mehrkosten“ wären schon deutlich mehr.
Sorry 130€ Mehrkosten…
Kann man noch mit einem „normalen“ iPad rechnen oder war es das erstmal mit neuen iPads?
Das ein M4!! iPad immer noch kein ProMotion bekommt ist einfach nur schlecht.