Apple stellt iPad Air M4 vor: Neues Herz, neuer Funkchip, ab 649 Euro

Fast auf den Tag genau ein Jahr nach der Präsentation des iPad Air M3 hat Apple heute nicht nur das iPhone 17esondern auch ein neues iPad Air vorgestellt. Das Tablet erhält den M4-Chip, mehr Arbeitsspeicher und aktualisierte Funktechnik. Apple hält dabei am bisherigen Einstiegspreis fest und bietet das Gerät weiter in zwei Größen an.

Auch hier starten die Vorbestellungen am 4. März, die Auslieferung ist für den 11. März angekündigt.

Mehr Rechenleistung und Arbeitsspeicher

Im neuen iPad Air arbeitet der M4 mit einer 8 Core CPU und einer 9 Core GPU. Apple verspricht damit spürbar höhere Geschwindigkeit beim Bearbeiten von Fotos und Videos sowie beim Spielen. Für Grafikberechnungen werden unter anderem Raytracing und Mesh Shading genannt, was vor allem bei aufwendigeren 3D-Inhalten zum Tragen kommen dürfte.

Wichtig ist auch der Ausbau beim Speicher: Das iPad Air kommt laut Apple mit 12 GB gemeinsamem Arbeitsspeicher. Zusätzlich steigt die Speicherbandbreite auf 120 GB pro Sekunde. Das soll Anwendungen helfen, die KI-Funktionen direkt auf dem Gerät nutzen. Die Neural Engine bleibt bei 16 Kernen, soll aber deutlich schneller arbeiten als beim M1.

Neuer C1X-Funkchip, in 11 und 13 Zoll

Beim Thema Konnektivität setzt Apple auf zwei eigene Chips. Der N1 ist für drahtlose Verbindungen zuständig und bringt Unterstützung für WLAN 7, Bluetooth 6 und Thread. Für iPad Air Modelle mit Mobilfunk ist außerdem das C1X Modem vorgesehen, das höhere Datenraten liefern und dabei sparsamer arbeiten soll. In den Mobilfunk-Variante sind auch GPS und 5G Unterstützung enthalten, eSIM wird weiterhin unterstützt.

iPad Air: Die wichtigsten Eckdaten

Chip: Apple M4 mit 8 Core CPU und 9 Core GPU

KI-Hardware: 16 Core Neural Engine

Arbeitsspeicher: 12 GB gemeinsamer Arbeitsspeicher

Speicherbandbreite: 120 GB pro Sekunde

Konnektivität: N1 Chip mit WLAN 7, Bluetooth 6 und Thread

Mobilfunk: Wi-Fi plus Mobilfunk-Modelle mit C1X Modem, 5G, eSIM und GPS

Speicheroptionen: 128 GB, 256 GB, 512 GB oder 1 TB

Farben: Blau, Violett, Polarstern, Space Grau

Zubehör: Unterstützung für Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB C) und Magic Keyboard

Preise: 11 Zoll ab 649 Euro (Wi Fi) oder 819 Euro (Wi Fi plus Cellular), 13 Zoll ab 849 Euro (Wi Fi) oder 1.019 Euro (Wi Fi plus Cellular)

Verfügbarkeit: Vorbestellung ab 4. März, erhältlich ab 11. März

Das neue iPad Air erscheint als 11 Zoll und 13 Zoll Modell in Blau, Violett, Polarstern und Space Grau. Speicheroptionen reichen von 128 GB bis 1 TB. Das 11 Zoll iPad Air startet bei 649 Euro als Wi Fi Modell und bei 819 Euro als Wi Fi plus Cellular.

Das 13 Zoll Modell beginnt bei 849 Euro beziehungsweise 1.019 Euro. Parallel dazu hat Apple heute auch das iPhone 17e vorgestellt, das ab 699 Euro mit 256 GB startet und ebenfalls am 11. März in den Handel kommen soll.