Auch das iPad mini soll künftig auf OLED setzen

Nachdem Apple bereits das iPad Pro mit einem OLED-Display ausstattet, könnten zunächst das iPad mini und zu einem späteren Zeitpunkt auch das MacBook Air und das iPad Air folgen. Das Magazin Bloomberg berichtet unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen, dass bei Apple bereits neue Modelle dieser Geräte mit OLED-Technik getestet werden.

Apple selbst spricht im Zusammenhang mit dem beim iPad Pro eingesetzten Tandem-OLED-System von einer alles verändernden Bildschirmtechnologie. Die Technik ist eine Weiterentwicklung von OLED und ermöglicht auf Basis von doppelten Leuchtschichten höhere Helligkeitswerte, einen präziseren Kontrast und deutlich bessere Dynamikwerte. Ungeklärt ist bislang allerdings, ob Apple künftig generell mit Tandem-OLED arbeitet oder die Geräte zum Teil auch mit gewöhnlichen OLED-Bildschirmen ausstattet.

iPad mini mit OLED bereits 2026 erwartet

Als erstes Modell soll das iPad mini bereits im kommenden Jahr mit einem OLED-Bildschirm ausgestattet werden. Intern werde eine neue Version des Tablets mit der Modellkennung J510 geführt.

Einen für viele Apple-Kunden großen Haken bringt eine solche Umstellung allerdings mit sich. Der Preis für das iPad mini soll aufgrund der neuen Displaytechnik um rund 100 Dollar steigen. Bei der günstigsten Variante des Tablets wäre dies eine Preissteigerung um 20 Prozent.

Apple habe zudem Varianten mit einem spritzwassergeschützten Gehäuse getestet, das an die iPhones der aktuellen Generation angelehnt sei. Dabei soll eine neuartige Lautsprecherkonstruktion, die auf Vibration statt Öffnungen setzt, verhindern, dass Wasser in das Gerät eindringen kann.

iPad Air und MacBook Air müssen noch warten

Das iPad mini ist zuletzt vor einem Jahr überarbeitet und mit einem schnelleren Prozessor auf den Markt gekommen.

Für das iPad Air liegen derzeit keine konkreten Pläne für eine Umstellung vor. Das für das Frühjahr 2026 geplante Modell werde noch mit einem LCD-Display auf den Markt kommen. Auch das MacBook Air soll im Frühjahr 2026 zwar mit dem M5-Prozessor, aber weiterhin mit LCD-Technik erscheinen. Ein vollständig überarbeitetes MacBook Air mit OLED-Display sei frühestens für 2028 geplant.