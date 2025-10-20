iPad Pro M5 startet übermorgen: Mehr KI-Leistung, mehr RAM

Mit dem Wechsel auf den M5 Chip hat Apple das iPad Pro in der 11- und 13-Zoll-Klasse erneut aktualisiert und führt neben einer verbesserten Rechenleistung auch technische Detailanpassungen ein, die sich insbesondere bei anspruchsvollen Workflows bemerkbar machen sollen.

Ab Mittwoch im Handel

Das neue Modell, das am Mittwoch in die Auslieferung geht, bietet eine bis zu 3,5-fache KI-Leistung im Vergleich zum direkten Vorgänger mit M4 Chip. Gleichzeitig wurde die Speicherbandbreite von 120 auf 153 GB/s angehoben. Dies ist zwar ein ordentliches Performance-Plus, allerdings bietet Apple Intelligence derzeit noch zu wenig Anwendungszwecke, als dass sich die Geschwindigkeitsverbesserung im Alltag auch sofort bemerkbar machen dürfte.

Ein wesentlicher Unterschied zeigt sich im Arbeitsspeicher. Die Varianten mit 256 oder 512 GB internem Speicher verfügen nun über 12 GB RAM statt wie bisher 8 GB. Die Modelle mit 1 TB oder 2 TB bleiben bei 16 GB RAM, profitieren aber ebenfalls von den optimierten Speicherzugriffen. Der M5 selbst bietet in allen Ausführungen eine 10‑Core GPU, neu hinzugekommen ist ein Neural Accelerator pro GPU-Kern. Dieser soll vor allem die On-Device-Verarbeitung von KI-Modellen beschleunigen.

Wichtige Unterschiede zwischen iPad Pro M4 und M5

Neuer M5 Chip mit Neural Accelerators pro GPU-Kern

mit Neural Accelerators pro GPU-Kern Höhere Speicherbandbreite : 153 GB/s statt 120 GB/s

: 153 GB/s statt 120 GB/s Mehr RAM in Modellen mit 256 GB und 512 GB (12 GB statt 8 GB)

in Modellen mit 256 GB und 512 GB (12 GB statt 8 GB) N1 Chip mit Unterstützung für WLAN 7 und Bluetooth 6

mit Unterstützung für WLAN 7 und Bluetooth 6 C1X Modem mit bis zu 50 % schnellerer 5G-Leistung

mit bis zu 50 % schnellerer 5G-Leistung Schnellerer Speicherzugriff für flüssigeres Multitasking

für flüssigeres Multitasking Kein Netzteil im Lieferumfang, Schnellladen erfordert separates 70W-USB‑C Netzteil

Auch neue Drahtlos-Chips im Einsatz

Das Display bleibt technisch unverändert. Weiterhin kommt ein Tandem-OLED-Panel zum Einsatz, das SDR-Inhalte mit bis zu 1.000 Nits im Vollbildmodus und HDR-Spitzenwerte bis 1.600 Nits ermöglicht. Auch die Gehäusemaße, Kameraeinheiten und Anschlüsse bleiben gleich. Die Pro-Modelle unterstützen nach wie vor den Apple Pencil Pro, das neue Magic Keyboard mit Funktionstastenreihe sowie das Laden per USB‑C Netzteil. Ein Netzteil ist jedoch nicht im Lieferumfang enthalten.

Mit dem M5 integriert Apple erstmals den hauseigenen N1-Chip für WLAN 7 sowie das neue C1X-Modem für 5G-Verbindungen. Beide sollen Übertragungsgeschwindigkeit und Energieeffizienz verbessern.

Während das 11-Zoll-Basismodell mit Wi‑Fi ab 1.099 Euro erhältlich ist, liegt der Einstiegspreis für die Cellular-Variante bei 1.349 Euro. Für die 13-Zoll-Variante werden in der Wi‑Fi-Ausführung mindestens 1.449 Euro aufgerufen, mit 5G beginnen die Preise bei 1.699 Euro.