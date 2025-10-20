Ab Mittwoch im Handel
iPad Pro M5 startet übermorgen: Mehr KI-Leistung, mehr RAM
Mit dem Wechsel auf den M5 Chip hat Apple das iPad Pro in der 11- und 13-Zoll-Klasse erneut aktualisiert und führt neben einer verbesserten Rechenleistung auch technische Detailanpassungen ein, die sich insbesondere bei anspruchsvollen Workflows bemerkbar machen sollen.
Ab Mittwoch im Handel
Das neue Modell, das am Mittwoch in die Auslieferung geht, bietet eine bis zu 3,5-fache KI-Leistung im Vergleich zum direkten Vorgänger mit M4 Chip. Gleichzeitig wurde die Speicherbandbreite von 120 auf 153 GB/s angehoben. Dies ist zwar ein ordentliches Performance-Plus, allerdings bietet Apple Intelligence derzeit noch zu wenig Anwendungszwecke, als dass sich die Geschwindigkeitsverbesserung im Alltag auch sofort bemerkbar machen dürfte.
Ein wesentlicher Unterschied zeigt sich im Arbeitsspeicher. Die Varianten mit 256 oder 512 GB internem Speicher verfügen nun über 12 GB RAM statt wie bisher 8 GB. Die Modelle mit 1 TB oder 2 TB bleiben bei 16 GB RAM, profitieren aber ebenfalls von den optimierten Speicherzugriffen. Der M5 selbst bietet in allen Ausführungen eine 10‑Core GPU, neu hinzugekommen ist ein Neural Accelerator pro GPU-Kern. Dieser soll vor allem die On-Device-Verarbeitung von KI-Modellen beschleunigen.
Wichtige Unterschiede zwischen iPad Pro M4 und M5
- Neuer M5 Chip mit Neural Accelerators pro GPU-Kern
- Höhere Speicherbandbreite: 153 GB/s statt 120 GB/s
- Mehr RAM in Modellen mit 256 GB und 512 GB (12 GB statt 8 GB)
- N1 Chip mit Unterstützung für WLAN 7 und Bluetooth 6
- C1X Modem mit bis zu 50 % schnellerer 5G-Leistung
- Schnellerer Speicherzugriff für flüssigeres Multitasking
- Kein Netzteil im Lieferumfang, Schnellladen erfordert separates 70W-USB‑C Netzteil
Auch neue Drahtlos-Chips im Einsatz
Das Display bleibt technisch unverändert. Weiterhin kommt ein Tandem-OLED-Panel zum Einsatz, das SDR-Inhalte mit bis zu 1.000 Nits im Vollbildmodus und HDR-Spitzenwerte bis 1.600 Nits ermöglicht. Auch die Gehäusemaße, Kameraeinheiten und Anschlüsse bleiben gleich. Die Pro-Modelle unterstützen nach wie vor den Apple Pencil Pro, das neue Magic Keyboard mit Funktionstastenreihe sowie das Laden per USB‑C Netzteil. Ein Netzteil ist jedoch nicht im Lieferumfang enthalten.
Mit dem M5 integriert Apple erstmals den hauseigenen N1-Chip für WLAN 7 sowie das neue C1X-Modem für 5G-Verbindungen. Beide sollen Übertragungsgeschwindigkeit und Energieeffizienz verbessern.
Während das 11-Zoll-Basismodell mit Wi‑Fi ab 1.099 Euro erhältlich ist, liegt der Einstiegspreis für die Cellular-Variante bei 1.349 Euro. Für die 13-Zoll-Variante werden in der Wi‑Fi-Ausführung mindestens 1.449 Euro aufgerufen, mit 5G beginnen die Preise bei 1.699 Euro.
Wo bleibt mein Apple TV?
hab ICH bekommen, danke dir – läuft super
Du musst mal Nachhilfestunden nehmen!
1+
Wann hast du es denn bestellt?
Ah, die Klugscheißerfraktion!
Wieso sehen die neuen iPads eigntl.nicht aus wie die neuen iPhones?
Mehr KI Leistung? Für welche KI denn? Haha
Ich brauch endlich einen neuen M5 Pro im MacBook Pro :-S
Ich auch und mehr als 32GB RAM
Muss das eigentlich sein? Jedes Jahr eine Steigerung? Mein Air mit M3 werde ich jedenfalls noch einige Jährchen nutzen. Nicht jeder braucht jedes Jahr einen neuen.
Du siehst das falsch, du musst ja nicht jedes Jahr erneuern, aber es gibt ja Leute, die bereits im zweiten oder dritten Jahr sind
Na dann. Schreib das doch mal an Tim Cook. Wenn der Rroland nicht jedes Jahr einen neuen braucht, dann kann man den M5 ja gleich weglassen. Gibst du Bescheid, wann du ein neues MacBook möchtest, dass sich die ganze Welt daran orientieren kann? Was ist eigentlich mit denen, die noch einen Intel MacBook haben? Sollen die sich deiner Ansicht nach lieber ein Macbook mit M4 holen, dass der Abstand zu deinem M3 nicht zu groß wird?
Ich habe noch einen schwarzen Mac mini 2018 und interessiere mich sehr für den M5 Pro :)
Ja, oder sollen die SoCs stattdessen auf den Müll geworfen werden? EUV-Litho muss zur Entwicklung und Prozessoptimierung laufen. Die Linie erzielt also einen Yield den man nutzen oder wegwerfen kann. Wieso wünscht ihr euch immer, dass man parallel weniger effiziente Chips weiterproduziert und die neueren Architekturen auf den Müll wirft?
Dir scheint entgangen zu sein, dass du nicht jedes Jahr upgraden musst.
Ich habe sofort nach dem Erscheinen des M1 Pro MacBooks bestellt und bin bis heute als Designer mit all den üblichen Programmen und nur 16 GB vollkommen zufrieden und konnte nicht einmal feststellen, dass ich auf was warten muss. Der Lüfter ist auch noch nie angegangen.
Die einzige Software, die mich mal warten lässt, ist Adobe Photoshop aber ich glaube kaum, dass hier der Prozessor das Problem ist, sondern das Programm :)
Same. 1+
Hab mir erst letztes Jahr im Mai das M4 gekauft, endlich ein Nachfolger, wurde ja auch Zeit… das M4 lahmt total…! ;-)
Ich wüsste nicht warum ich von M1 iPad Air oder MacBook wechseln sollte.
Schnell genug, Displays top.
Was nützen die 100.000 Volt wenn die kleine Birne nicht brennt ? Völlig overloaded – ohne passende Software die das Potenzial ausschöpft völlige Geldverschwendung
Gibt schon ausreichen Potenzial, die Leistung auch zu nutzen. Alleine für DaVinci oder Final Cut Pro ist die Mehrleistung goldwert. Für Netflix & co benötigt man die natürlich nicht, dafür reicht auch das rund 1.000€ günstigere iPad.
Jemand eine Idee wo man in den nächsten etwas günstiger bekommt? Gibt es Aktionen von Amazon bei Apple Produkten ?