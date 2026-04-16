Neue Zielgruppen: Airbag-Westen für Fahrrad und E-Scooter

Airbag-Systeme galten lange als Spezialausrüstung für Motorradfahrer und Reitsport-Begeisterte. Der französische Hersteller In&motion richtet seinen Fokus nun stärker auf den städtischen Alltag. In Zusammenarbeit mit dem Sportartikel-Anbieter Decathlon sind neue Produkte entstanden, die sich an Radfahrer und sogar E-Scooter-Fahrer richten.

Ergebnis der Kooperation ist die elektronische BTWIN Airbag Weste, die ohne externe Sensoren oder Kabel auskommt. Stattdessen erkennt ein integriertes System typische Sturzbewegungen und löst den Airbag innerhalb von Millisekunden aus.

Geschützt werden zentrale Körperbereiche wie Rücken, Brust, Bauch und Nacken. Das Produkt ist so ausgelegt, dass es sowohl unter als auch über einer Jacke getragen werden kann und durch atmungsaktive Materialien im Alltag komfortabel bleibt.

Besonderheit der neuen Modelle ist die doppelte Zertifizierung für Reitsport und urbane Mobilität. Damit sollen sie sowohl bei klassischen Freizeitaktivitäten als auch im Stadtverkehr eingesetzt werden können.

Für die unterschiedlichen Einsatzbereiche hat In&motion eigene Erkennungsmodi entwickelt, die Bewegungsmuster von Fahrradfahrern und E-Scooter-Nutzern berücksichtigen. Diese unterscheiden sich deutlich von den Abläufen bei Motorradfahrten.

Beim Preismodell bleibt In&motion auch im Alltagsbereich seinem bekannten Ansatz treu. Die eigentliche Weste wird separat erworben und kostet im Fall der neuen Decathlon-Variante 299 Euro. Hinzu kommt das elektronische In&motion-Modul, das entweder einmalig für rund 400 Euro gekauft oder über ein Abonnement genutzt werden kann. Dieses schlägt aktuell mit 120 Euro pro Jahr zu Buche und beinhaltet neben Software-Aktualisierungen auch eine fortlaufende Garantie.

Motorsport bleibt Testumgebung für die Technik

Auch wenn der Fokus zunehmend auf Alltagsanwendungen liegt, spielt der Motorsport weiterhin eine wichtige Rolle. Dort werden die Systeme unter realen Bedingungen getestet und weiterentwickelt. Erkenntnisse aus diesen Einsätzen fließen in die Software ein, die Stürze automatisch erkennen soll.

Airbag-Westen sind in mehreren Rennserien inzwischen verpflichtend. Laut Hersteller setzt ein Großteil der Fahrer in internationalen und nationalen Wettbewerben auf entsprechende Systeme.

Auf ifun.de haben wir entsprechende Lösungen nicht nur ausführlich vorgestellt und auch selbst im Einsatz, sondern zuletzt auch die runderneuerte In&motion-Applikation in Version 4.0 berücksichtigt.