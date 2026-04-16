Deutschland bereits im Beta-Test
Alexa+ startet in Europa: 22,99 Euro monatlich in Italien
Amazon bringt seine überarbeitete Sprachassistenz Alexa+ erstmals nach Europa. Den Anfang macht Italien, wo der ab sofort im Rahmen eines Early-Access-Programms verfügbar ist. Nutzer können die neue Version damit bereits praktisch ausprobieren, während Amazon die Funktionen weiter ausbaut.
Alexa+ basiert auf generativer KI und soll natürliche Gespräche ermöglichen sowie eigenständig Aufgaben übernehmen. Statt einzelner Befehle reicht es häufig, eine Situation zu beschreiben. Die Assistenz reagiert darauf mit passenden Aktionen, etwa beim Steuern von Geräten oder beim Zusammenstellen von Einkaufslisten.
Für Italien hat Amazon die Sprachmodelle gezielt angepasst. Hintergrund ist, dass Sprache im Alltag stark von regionalen Ausdrücken und kulturellen Gewohnheiten geprägt ist. Alexa+ soll solche Unterschiede erkennen und entsprechend reagieren, ohne dass Nutzer ihre Formulierungen anpassen müssen.
Deutschland bereits im Beta-Test
In Deutschland läuft Alexa+ bislang in einer geschlossenen Testphase. Wie bereits berichtet, wurden erste Nutzer per Einladung freigeschaltet und können den erweiterten Funktionsumfang auf kompatiblen Geräten aktivieren. Dabei zeigt sich bereits, dass Alexa+ vor allem bei Wissensfragen und längeren Gesprächen besser abschneidet, während es bei einfachen Befehlen noch zu Verzögerungen kommen kann.
Der Start in Italien deutet darauf hin, dass ein breiterer Rollout in Europa näher rückt. Erfahrungsgemäß erweitert Amazon die Verfügbarkeit schrittweise, sobald die Systeme stabil laufen und ausreichend Rückmeldungen aus den ersten Märkten vorliegen.
22,99 Euro monatlich in Italien
Technisch setzt Alexa+ auf eine neue Plattform, die verschiedene Dienste miteinander verknüpft. Dadurch kann die Assistenz nicht nur Informationen liefern, sondern auch direkt handeln, etwa Bestellungen auslösen oder Termine koordinieren. Voraussetzung sind Echo-Geräte mit ausreichender Rechenleistung, darunter aktuelle Modelle wie Echo Show 8 oder Echo Show 11 sowie neuere Lautsprecher mit erweiterten Funktionen.
Während der Early-Access-Phase ist Alexa+ in Italien kostenlos nutzbar. Nach Abschluss soll der Dienst regulär in Prime enthalten sein. Ohne Prime-Abo werden monatlich 22,99 Euro fällig. Dieses Modell dürfte auch für andere europäische Märkte gelten, sobald Alexa+ dort offiziell startet.
Button für die, die Alexa nur für Musik, Timer und Lichtsteuerung benutzen.
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Kann sie etwa noch mehr als das und Furzgeräusche?
Aber die Furzgeräusche sind schon gut
Klasse, dann dürfte es ja nicht mehr allzu lange dauern, bis alle Prime-Nutzer mehr bezahlen müssen, weil Amazon seine überflüssige Drecks-KI in Prime bündelt.
Man kann ja dann wieder was von großem „Mehrwert“ als Begründung schwafeln.
Ich verstehe nicht, warum der monatliche Preis ohne Prime so exorbitant viel teurer als Prime selbst ist.
Cross-selling und/oder Up-selling!
Wie viele wollen das wohl mal nutzen, weil es zB. echt besser klappt, und kaufen dann dafür Prime…
Absolut sinnvoll, dass sich solche Aufwände selbst durch eigene Abos finanzieren sollen. Sehr gut.
Werde es nicht nutzen und muss es nicht durch eine weitere Prime-Erhöhung für ungenutzte Features mitzahlen.
Diese Erhöhung wird kommen, weil Alexa+ eben auch in Prime (kostenlos) integriert ist.
Bin auf Siri/HomePod umgestiegen, macht ebenso mein Licht an/aus sowie Timer und Musik – mehr nutze ich eh nicht – vor allem hält sie sich deutlich zurück mit dem eigenen Glauben angesprochen zu werden (Alexa meinte ständig wir wollten was von ihr, auch ohne das Wort „Alexa“).
Das mit dem falsch zuhören manchmal stimmt, ansonsten ist Alexa Siri doch immer noch haushoch überlegen.
Wahnsinn, wofür man mittlerweile alles Abos bezahlen muss.
Angefangen bei Autos, bei denen Hersteller ernsthaft versucht haben, Sitzheizungen monatlich zu verkaufen, bis hin zu ganz alltäglichen Dingen, die plötzlich nur noch eingeschränkt funktionieren, wenn man nicht regelmäßig zahlt.
* Drucker, die ohne aktives Tinten-Abo einfach den Dienst verweigern
* Überwachungskameras, die ohne Abo keine Aufnahmen speichern
* Fitnessgeräte, die ohne kostenpflichtige Mitgliedschaft nur noch ein glorifizierter Kleiderständer sind
* Auto-Apps, bei denen man monatlich zahlen muss, um Funktionen seines eigenen Fahrzeugs aus der Ferne zu nutzen
* Smart Locks, bei denen Verlaufsdaten oder Fernzugriff hinter einer Paywall stecken
* E-Bikes, bei denen Navigation oder Diebstahlschutz nur im Abo freigeschaltet werden
* Office- und Kreativsoftware, die man früher einmal gekauft hat und heute nur noch mieten kann
* Cloudspeicher-Zwang bei Geräten, die eigentlich problemlos lokal funktionieren könnten
* Zahnbürsten und andere Gadgets, die „smarte“ Auswertungen nur im Premium-Abo anbieten
Das Absurde daran ist weniger, dass es Zusatzfunktionen gibt sondern dass Dinge, die technisch längst möglich wären, künstlich hinter monatliche Zahlungen gepackt werden.
Man hat immer öfter das Gefühl:
Man besitzt nichts mehr wirklich, man darf es nur noch benutzen, solange man zahlt.
Langsam habe ich das Gefühl, mein Konto besteht nur noch aus Abo-Abbuchungen.
Das siehst du richtig! Da hilft es nur, sich jedes Abo dreimal zu überlegen und bei TV-Abos diese nur temporär mal zu buchen. Aber ich will nicht wissen, wie viele Menschen da schon den Überblick verloren haben und diese so viel Geld aus dem Fenster werfen.
1+++
……. und die liste wird immer länger
Handy Verträge
TV Abos
Musik Streaming Dienste
GEZ
DSL und Glasfaser
Apps die ohne Abos unbrauchbar sind
…. wäre mal interessant eine Umfrage zu starten wieviel so aufgegeben wird für den ganzen Kram :-(