Alexa+ startet in Europa: 22,99 Euro monatlich in Italien

Amazon bringt seine überarbeitete Sprachassistenz Alexa+ erstmals nach Europa. Den Anfang macht Italien, wo der ab sofort im Rahmen eines Early-Access-Programms verfügbar ist. Nutzer können die neue Version damit bereits praktisch ausprobieren, während Amazon die Funktionen weiter ausbaut.

Alexa+ basiert auf generativer KI und soll natürliche Gespräche ermöglichen sowie eigenständig Aufgaben übernehmen. Statt einzelner Befehle reicht es häufig, eine Situation zu beschreiben. Die Assistenz reagiert darauf mit passenden Aktionen, etwa beim Steuern von Geräten oder beim Zusammenstellen von Einkaufslisten.

Für Italien hat Amazon die Sprachmodelle gezielt angepasst. Hintergrund ist, dass Sprache im Alltag stark von regionalen Ausdrücken und kulturellen Gewohnheiten geprägt ist. Alexa+ soll solche Unterschiede erkennen und entsprechend reagieren, ohne dass Nutzer ihre Formulierungen anpassen müssen.

Deutschland bereits im Beta-Test

In Deutschland läuft Alexa+ bislang in einer geschlossenen Testphase. Wie bereits berichtet, wurden erste Nutzer per Einladung freigeschaltet und können den erweiterten Funktionsumfang auf kompatiblen Geräten aktivieren. Dabei zeigt sich bereits, dass Alexa+ vor allem bei Wissensfragen und längeren Gesprächen besser abschneidet, während es bei einfachen Befehlen noch zu Verzögerungen kommen kann.

Der Start in Italien deutet darauf hin, dass ein breiterer Rollout in Europa näher rückt. Erfahrungsgemäß erweitert Amazon die Verfügbarkeit schrittweise, sobald die Systeme stabil laufen und ausreichend Rückmeldungen aus den ersten Märkten vorliegen.

22,99 Euro monatlich in Italien

Technisch setzt Alexa+ auf eine neue Plattform, die verschiedene Dienste miteinander verknüpft. Dadurch kann die Assistenz nicht nur Informationen liefern, sondern auch direkt handeln, etwa Bestellungen auslösen oder Termine koordinieren. Voraussetzung sind Echo-Geräte mit ausreichender Rechenleistung, darunter aktuelle Modelle wie Echo Show 8 oder Echo Show 11 sowie neuere Lautsprecher mit erweiterten Funktionen.

Während der Early-Access-Phase ist Alexa+ in Italien kostenlos nutzbar. Nach Abschluss soll der Dienst regulär in Prime enthalten sein. Ohne Prime-Abo werden monatlich 22,99 Euro fällig. Dieses Modell dürfte auch für andere europäische Märkte gelten, sobald Alexa+ dort offiziell startet.