Apple plant OLED-iMac: Display-Hersteller bereiten sich vor

Apple arbeitet offenbar an der Einführung eines iMac mit OLED-Display und hat dafür erste Schritte bei seinen Zulieferern angestoßen. Wie aus Branchenkreisen hervorgeht, sollen sowohl Samsung Display als auch LG Display entsprechende Muster auf Basis ihrer Serienfertigung entwickeln. Ein Marktstart wird derzeit erst gegen Ende des Jahrzehnts erwartet.

Höhere Pixeldichte und QD-OLED

Apple soll bei beiden Herstellern konkret OLED-Muster für einen iMac angefragt haben, die unter realen Produktionsbedingungen gefertigt werden. Im Fokus steht dabei ein Panel mit rund 24 Zoll, einer Helligkeit von etwa 600 Nits und einer Pixeldichte von knapp über 200 Pixeln pro Zoll. Damit würde das Display etwas heller ausfallen als die aktuell eingesetzten LCD-Bildschirme.

Samsung Display dürfte bei der Umsetzung einen zeitlichen Vorsprung haben. Das Unternehmen produziert bereits QD-OLED-Panels für Monitore und arbeitet daran, die Pixeldichte von derzeit etwa 160 PPI deutlich zu erhöhen. Für Apple sollen Muster mit rund 220 PPI entstehen, die noch im Laufe des Jahres übergeben werden könnten. Technisch setzt Samsung dabei auf zusätzliche Schichten im Panelaufbau, die die Lichtausbeute erhöhen. Statt vier Schichten kommen fünf zum Einsatz, wodurch insbesondere die Helligkeit steigt.

LG mit neuer Paneltechnik

LG Display arbeitet parallel an einer eigenen Lösung für große OLED-Panels. Das Unternehmen nutzt bislang eine Technik, bei der weißes Licht erzeugt und anschließend durch Farbfilter aufgeteilt wird. Dieser Ansatz ist etabliert, hat jedoch Nachteile bei der Lichtausbeute.

Der iMac wurde zuletzt im November 2024 überarbeitet

Um diesen auszugleichen, entwickelt LG ebenfalls Panels mit zusätzlicher Schichtstruktur, die die Helligkeit verbessern soll. Diese Technik befindet sich jedoch noch nicht in der Serienfertigung. Parallel arbeitet LG an einer neuen Produktionsmethode, die ohne bestimmte Masken auskommt und langfristig flexiblere OLED-Displays ermöglichen soll. Ein konkreter Zeitplan für diese Technologie ist bislang nicht absehbar. Auch Hinweise auf ein größeres iMac-Modell lassen die neuen Spekulationen leider vermissen.