Neues MacBook Air soll kommende Woche erscheinen

Apple könnte bereits in der kommenden Woche eine neue Version des MacBook Air vorstellen. Das Apple-Blog MacRumors hat diesen Hinweis von der gleichen Person erhalten, die im vergangenen Jahr treffsicher Apples kleines Produktfeuerwerk im März vorausgesagt hat. Fast genau ein Jahr ist es her, seit Apple an drei aufeinanderfolgenden Tagen vom 18. März an neue iPads, einen neuen iMac und die AirPods 2 vorgestellt hat.

Ein wenig überraschend wäre ein Update für das MacBook Air bereits in der kommenden Woche allerdings schon. Es wird erwartet, dass das Gerät dann auch mit Apples neuem „Magic Keyboard“ ausgestattet ist und eigentlich sollte man meinen, dass noch vor dem MacBook Air das kleine MacBook Pro mit 13-Zoll ein Kandidat für dieses Upgrade ist. Schließlich hat Apple die bislang nur im MacBook Pro 16-Zoll verbaute Tastatur mit Scherenmechanik eigenen Aussagen zufolge speziell für seine Pro-Notebooks entwickelt.

Es mag somit auch durchaus sein, dass es sich hier um ein Missverständnis handelt und Apple nicht das MacBook Air, sondern ein neues, kleines MacBook Pro oder auch beide Geräte in einem Aufwasch vorstellt. Die Chancen, dass wir nächste Woche ein oder auch mehrere neue Produkte mit Apfel-Logo sehen, scheinen jedenfalls gestiegen. Apple dürfte das oder die neuen Produkte dann wie beim März-Produktreigen im vergangenen Jahr ohne großes Theater schlicht per Webseiten-Update und Pressemitteilung vorstellen.

Neben den beiden Notebooks steht eine ganze Reihe weiterer Apple-Produkte auf der „soll in Kürze erscheinen“-Liste. Beispielsweise neue Modelle von iMac und Mac Mini, ein neues iPad Pro und neue iPad-Tastaturen, neue AirPods, Apple TV und iPod touch und nicht zuletzt ein Nachfolger für das iPhone SE.