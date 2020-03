Teil-Absage der WWDC: Die Konferenz findet nur online statt

Wie erwartet wird die WWDC 2020 nicht in gewohnter Form stattfinden. Apple hat angekündigt, dass die Konferenz in diesem Jahr ausschließlich online stattfindet. Weitere Details sollen in Kürze veröffentlicht werden

Wir führen die WWDC 2020 diesen Juni auf innovative Weise für Millionen von Entwicklern auf der ganzen Welt durch und beim Zusammenbringen der gesamten Entwickler-Community werden wir ganz neue Erfahrungen machen. Die aktuelle gesundheitliche Lage hat es erforderlich gemacht, dass wir 2020 ein neues Format für die WWDC entwickeln, das ein vollständiges Programm mit einer Online-Keynote und Sessions umfasst, das eine großartige Lernerfahrung für unsere gesamte Entwickler-Community auf der ganzen Welt bietet. Wir werden in den kommenden Wochen alle weiteren Details mitteilen.

-Phil Schiller, Senior Vice President of Worldwide Marketing von Apple

Die Konferenz richtet sich Apple zufolge in diesem Jahr an Anwender, Entwickler und Journalisten gleichermaßen. Neben einem Blick auf die neuen Versionen der Apple-Betriebssysteme iOS, iPadOS, macOS, watchOS und tvOS dürfen wir vermutlich auch Neuerungen aus dem Bereich Hardware erwarten. Diese Erwartung wird durch eine Aussage von Apples Software-Chef Craig Federighi verstärkt: „All die neuen Produkte und Technologien, an denen wir gearbeitet haben — die WWDC 2020 wird richtig groß“.

Detaillierte Informationen zum Programm der Veranstaltung will Apple bis Juni veröffentlichten.