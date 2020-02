US-Handelskette listet neue AirPods, iPads, Apple TV und iPod touch

Apple könnte in Kürze ein neues AirPods-Modell sowie überarbeitete Versionen von iPad, Apple TV und iPod touch vorstellen. Im Computersystem der amerikanischen Handelskette Target sind Platzhalter für entsprechende Produkte aufgetaucht.

Multiple Target employees have started reaching out to me about this 🤔

Showing up in their systems and on UPC scanners is this mysterious “Apple AirPods (X Generation)” listing, priced at $399. 👀

Potentially Apple’s over-ear “StudioPods” headphones. Launch soon (March)? pic.twitter.com/NVcqH8As47

