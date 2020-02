Apple plant angeblich iPad-Tastatur mit Trackpad

Apple arbeitet angeblich an einer iPad-Tastatur mit integriertem Trackpad. Dem Onlinemagazin The Information zufolge will eine mit der Angelegenheit vertraute Person wissen, dass das Zubehör noch in diesem Jahr in den Handel kommen soll.

Apples aktuelles Smart Keyboard

Apple experimentiert demnach schon seit mehreren Jahren in dieser Richtung und habe dabei auch mit berührungsempfindliche Tasten gearbeitet. In welcher Form das Produkt nun final umgesetzt wird, sei nicht bekannt. Das Material soll jedenfalls mit den aktuell erhältlichen Smart Keyboards von Apple vergleichbar sein. Das Unternehmen bereite derzeit die Produktion und damit verbunden den Verkaufsstart vor.

Unabhängig davon gilt als sicher, dass Apple in diesem Jahr eine aktualisierte Version des iPad Pro vorstellt, möglicherweise schon im kommenden Monat. Zudem schweben schon seit Wochen neue iPad-Tastaturen durch die Gerüchteküche, die auch auf den im MacBook Pro 16-Zoll verbauten Scherenmechanismus von Apples neuem „Magic Keyboard“ setzen sollen.

Der erste Anbieter einer iPad-Tastatur mit integriertem Trackpad wäre Apple allerdings nicht. Die Hersteller Brydge und Libra liefern sich wegen Produkten aus dieser Kategorie bereits einen erbitterten Patentstreit.

Libra: iPad-Tastatur mit Trackpad