Netflix lässt den Hammer fallen: Geteilte Accounts fliegen raus

Anwender, die beim Zugriff auf das Konto eines anderen Haushalts erwischt werden – Netflix wertet dazu unter anderem Informationen über die WLAN-Nutzung aus – müssen ihr Profil entweder in ein neues Konto überführen oder 7,99 US-Dollar zusätzlich für ein Extra-Profil in einem Zusatzhaushalt zahlen.

Jetzt, da alle Vorbereitungen abgeschlossen sind und die Daumenschrauben in ersten Märkten ( wie etwa in Spanien ) bereits angezogen wurden, hat Netflix jetzt auch im wichtigsten Markt mit der Offensive gegen geteilte Netflix-Zugänge begonnen und untersagt deren Einsatz ab sofort auch in den Vereinigten Staaten.

Nebenbei nutzte man die wenig ertragreichen Märkte in Südamerika, um mit der Erkennung von Nutzern zu experimentieren, die in unterschiedlichen Haushalten lebten, sich aber dennoch einen Account teilten.

Über ein Jahr ist es her, dass Netflix die große Anzahl der von Freunden, Familien und Kollegen geteilten Netflix-Konten als Problem ausmachte. Seitdem konnten wir dem Entertainment-Schwergewicht in Echtzeit dabei zuschauen, wie dieses sich auf dessen Lösung vorbereitete.

