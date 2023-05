WWDC 2023: Die ersten drei Termine stehen jetzt fest

Während die Apple Keynote vorwiegend auf Verbraucher abzielt, gerne auch zur Vorstellung neuer Hardware genutzt wird und zudem attraktive Produktneuheiten bewerben soll, zielt die Platforms State of the Union auf aktive Entwickler, die sich für die wichtigsten Neuerungen im Maschinenraum der neuen Betriebssysteme interessieren.

Was die bestätigten Termine angeht, hat Apple neben der Keynote zum Auftakt der WWDC jetzt die Vergabe des jährlichen Design-Preises, des so genannten „Apple Design Awards“ und der „Platforms State of the Union“ kommuniziert.

Zudem hat Apple erstmals in diesem Jahr die genauen Uhrzeiten und Termine der Entwickler-Konferenz genannt, die Apple stets dazu nutzt die neuen Versionen der zahlreichen Betriebssysteme zu präsentieren. In diesem Jahr erwarten wir iOS und iPadOS 17, watchOS 10, macOS 14 und tvOS 17 sowie die erste Ausgabe des neuen xrOS , mit dem Apples Mixed Reality Headset angetrieben werden soll.

