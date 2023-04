Netflix: 6-Euro-Zusatzgebühr schreckt Mitbenutzer ab

Anwender in Deutschland und in Amerika sollten sich darauf einstellen, dass Netflix noch im zweiten Quartal auch in diesen Regionen gegen Tauschpasswörter vorgehen wird.

Laut Netflix sollen etwa 100 Millionen Haushalte unrechtmäßig auf den Video-Streaming-Dienst zugreifen, die man nun monetarisieren will. Neben den Zusatzgebühren für Unterkonten hat Netflix auch die Möglichkeit eingeführt, vorhandene Nutzer-Profile in eigenständige Netflix-Konten umzuwandeln . Zudem wurde ein vergünstigter Tarif mit Werbeunterbrechungen eingeführt, um Anwender mit kleineren Budgets zu erreichen.

In Spanien (sowie in Kanada, Neuseeland, Portugal) lässt sich Netflix das Freischalten der haushaltsfremden Personen extra bezahlen und verlangt im Süden Europas dafür 5,99 Euro zusätzlich zu den Kosten des Standard- bzw. Premium-Zugangs.

Dies legen erste Zahlen zum Nutzerschwund in Spanien nahe, wo Netflix seit Anfang Februar eine Zusatzgebühr von Anwendern erhebt, die ihren Netflix-Zugang mit haushaltsfremden Menschen teilen oder von Netflix automatisierten Algorithmen in diese Kategorie einsortiert werden.

