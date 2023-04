Netflix-Abo mit Werbung künftig in Full HD und mit 2 Streams

Das seit wenigen Monaten auch in Deutschland verfügbare Netflix Basis-Abo mit Werbung wird in Kürze in besserer Videoqualität verfügbar und zudem mit flexibleren Nutzungsoptionen ausgestattet sein. Zum Preis von 4,99 Euro pro Monat kann man die Serien und Filme dann in 1080p Full HD sehen und sein Abo auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig nutzen.

Die Leistungserweiterung wurde von Netflix im Rahmen eines an Investoren gerichteten Informationsschreibens anlässlich der Veröffentlichung der aktuellen Quartalszahlen des Videodienstes kommuniziert (PDF). Netflix hat darin angekündigt, dass das Upgrade der Videoqualität von Standard-HD mit 780p auf Full HD mit 1080p sowie die Erweiterung auf zwei parallel nutzbare Videostreams ab sofort in Kanada und Spanien und noch im Laufe des aktuellen Monats auch in allen anderen Ländern, in denen die Abostufe „Basis mit Werbung“ erhältlich ist, bereitgestellt wird – also auch in Deutschland.

Die Netflix-Verantwortlichen haben sich in diesem Zusammenhang ausgesprochen zufrieden mit dem bisherigen Erfolg der neuen Abostufe gezeigt. Die nun anstehenden Verbesserungen sollen das werbefinanzierte und dadurch günstige Abo noch attraktiver machen und das Engagement von Netflix für bestehend und neue Abonnenten zum Ausdruck bringen.

Maßnahmen gegen Account-Sharing laut Netflix erfolgreich

Netflix geht in seinem Aktionärsrundschreiben auch auf seine Maßnahmen gegen die Passwortweitergabe und die gemeinsame Nutzung von Accounts ein. Mittlerweile liegen diesbezüglich auch Erfahrungen aus Kanada vor und es scheint sich zu bestätigen, dass die Abonnentenzahlen in diesem Zusammenhang zwar kurzzeitig zurückgehen, einige Wochen später aber dann höher liegen als zuvor, weil die kostenlosen Mitgucker früher oder später ihre eigenen Abonnements abschließen.

Netflix arbeitet hier mit automatisierten Kontenüberprüfungen, in deren Rahmen beim Zugriff von ungewohnten Orten aus beispielsweise ein Einmalpasswort für die weitere Nutzung an den Account-Inhaber geschickt wird. Auch besteht teilweise die Möglichkeit, von mehreren Personen genutzte Netflix-Konten gegen Aufpreis um ein weiteres „Zuhause“ zu erweitern.

Bezüglich der Ausweitung dieser Maßnahmen und Regeln auf Deutschland liegen noch keinerlei Aussagen vor.