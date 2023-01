Netflix prüft WLAN-Netze: Haushaltsfremde Geräte werden gesperrt

Laut Netflix werden Anwender auf Reisen die Möglichkeit haben eine Urlaubsausnahme in Form eines Codes anzufordern, dieser soll sich allerdings nur an sieben aufeinanderfolgenden Tagen nutzen lassen.

Dort spricht Netflix etwa vom Konzept des so genannten „Haupt-Standortes“. Um festzustellen, ob Nutzer eines Accounts zum gleichen Haushalt gehören, will Netflix fortan prüfen, ob sie alle im Account aktiven Geräte regelmäßig mit dem WLAN-Netzwerk des Hauptstandortes verbinden. Vorausgesetzt wird die Verbindung zum Heimnetz mindestens einmal alle 31 Tage.

Dass sich der Video-Streaming-Dienst Netflix auf eine Offensive gegen geteilte Zugänge vorbereitet, hat das Unternehmen erst vor wenigen Wochen selbst bestätigt . Jetzt, wo mit dem werbefinanzierten Netflix-Zugang auch ein vergleichsweise günstiges Netflix-Abo zur Verfügung steht, will man gegen Accounts vorgehen, die in mehreren Haushalten zum Einsatz kommen.

Insert

You are going to send email to