o2 my Home: Nur noch ein Tarif für DSL, Kabel, Glasfaser und LTE

Die Telefónica-Tochter o2 wird am 3. November ein neues Tarif-Portfolio für den Festnetzmarkt vorstellen. Das neue „o2 my Home“-Angebot soll dabei mit einer Besonderheit punkten, die so auf dem deutschen Markt noch nicht angeboten wird.

o2 rückt die Art der Anbindung in den Hintergrund des Festnetz-Offerte. So gelten die heute vorgestellten Tarife, Geschwindigkeiten und Kosten unabhängig davon, wie die einzelnen Haushalte im Endeffekt angebunden werden – also per DSL, Kabel, Glasfaser oder über den mobilfunkbasierten o2 HomeSpot.

Weitgehend drosselfreies Angebot

Ein Mobilfunk-Router ist fester Bestandteil der neuen „o2 my Home“-Tarife und soll sich unter anderem um die zügige Bereitstellung einer Festnetznummer kümmern. Die Begleiterscheinungen sind einfachere Tarifstrukturen und ein weitgehend drosselfreies Internet-Angebot. Lediglich im kleinen „o2 my Home S“-Tarif deckelt o2 das inkludierte Datenvolumen auf mickrige 100GB – in den anderen Tarifen wird das monatliche Datenvolumen nicht limitiert.

o2 my Home – Die Tarife im Überblick

o2 my Home S : 24,99 Euro im Monat, bis zu 10 MBit/s, maximal 100GB Volumen.

: 24,99 Euro im Monat, bis zu 10 MBit/s, maximal 100GB Volumen. o2 my Home M : 29,99 Euro im Monat, bis zu 50 MBit/s, ohne Datendrossel.

: 29,99 Euro im Monat, bis zu 50 MBit/s, ohne Datendrossel. o2 my Home L : 34,99 Euro im Monat, bis zu 100 MBit/s, ohne Datendrossel.

: 34,99 Euro im Monat, bis zu 100 MBit/s, ohne Datendrossel. o2 my Home XL : 44,99 Euro im Monat, bis zu 250 MBit/s, ohne Datendrossel.

: 44,99 Euro im Monat, bis zu 250 MBit/s, ohne Datendrossel. o2 my Home XXL: 59,99 Euro im Monat, bis zu 1 GBit/s, ohne Datendrossel.

Ab 3. November erhältlich

Der Telefonanschluss und eine Telefon-Flat ins deutsche Festnetz sind in allen Tarif-Linien enthalten. Zudem werden alle „o2 my Home“-Tarife auch als Flex-Variante ohne lange Vertragslaufzeit erhältlich sein. Allerdings: Nur wer sich 24 Monate bindet erhält im ersten Jahr 10 Euro Nachlass pro Monat.

Zwei Hinweise aus dem Kleingedruckten scheinen uns noch erwähnenswert: Zum einen kann die Übertragungstechnologie (je nach Verfügbarkeit) initial frei gewählt werden. Zum anderen stellt o2 unmissverständlich fest: „Der Tarif kann nur an der angegebenen inländischen Wohnadresse genutzt werden. O2 kann den Anschluss unterbrechungs- und kostenfrei auf eine andere Übertragungstechnologie umstellen, soweit hierdurch die vertraglichen Konditionen unverändert bleiben.“