Outlook für Mac wird umfassend überarbeitet

Microsoft wird den Start von macOS Big Sur mit einem umfassenden Update für das E-Mail-Programm Outlook begleiten. In einem Blog-Eintrag geht das Unternehmen ausführlich auf die zu erwartenden Neuerungen ein.

Es ist noch nicht mal ein Jahr her, seit Microsoft Outlook in seiner aktuellen Form veröffentlicht wurde. Mit der jetzt anstehenden Überarbeitung soll das Programm nicht nur schneller und zuverlässiger, sondern auch einfacher zu bedienen werden. Besonderes Augenmerk habe man dabei auf das Zusammenspiel mit der kommenden macOS-Version Big Sur gelegt. So habe das Design des neuen Apple-Betriebssystems wesentliche Elemente von Microsofts E-Mail-Programm beeinflusst.

Wir wollten, dass ihr euch bei der Verwendung von Outlook auf dem Mac wie zuhause fühlt, ohne dabei das zu opfern, was Outlook zu Outlook macht.

Auf technischer Seite verspricht Microsoft merkliche Verbesserungen bei der Programmbenutzung. So basiere Outlook künftig auf der Sync-Technologie des Herstellers und könne dadurch nicht nur Performance-Gewinne, sondern auch neue Möglichkeiten bieten. Besonders bemerkbar mache sich der neue Unterbau durch Geschwindigkeitsvorteile beim Synchronisieren von E-Mails und der Benutzung der Suchfunktion. Als weitere nennenswerte Verbesserungen zählt Microsoft neben etlichen kleineren Neuerungen eine anpassbare Symbolleiste sowie eine neue Tagesansicht im Hauptfenster für E-Mail auf.

Das neue Outlook für Mac lässt sich ab macOS 10.14 Mojave nutzen. Wer nicht bis zur offiziellen Freigabe im kommenden Monat warten will, kann die neue Version vorab über das Office Insider Programm beziehen.

Ergänzend zu der ausführlichen Vorab-Ankündigung der neuen Version von Outlook für Mac beantwortet Microsoft die wichtigsten Fragen rund um das kommende Update im Support-Dokument „Das neue Outlook für Mac“.