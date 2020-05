Mewcam bringt Kamerabild ohne Hintergrund auf den Mac-Desktop

Die Mac-Freeware Mewcam ist wie Meeter und Vidrio ein Kinder der Corona-Pandemie und verdankt seine Entwicklung unzähligen Videogesprächen, Zoom-Meetings und Online-Präsentationen.

Mewcam in Aktion

Die Mini-App startet die FaceTime-Kamera eures Macs und platziert euch anschließend in einem skalierbaren Fenster auf dem Desktop. Der Clou: Auch ohne „Green Screen“ entfernt Mewcam den Video-Hintergrund. Die App macht keinen perfekten aber guten Job dabei eure Silhouette freizustellen und so so wenig wie möglich vom eigentlichen Bildschirminhalte zu überdecken.

Ein ganz anderer Ansatz als bei Vidrio – die hier besprochene Alternative beansprucht den kompletten Bildschirm für sich, setzt dafür aber auf eine halbtransparente Darstellung.

Solltet ihr derzeit häufig vor der Kamera im Homeoffice sitzen und hier Präsentationen, Workshops und Lerneinheiten erstellen, könnt ihr Mewcam einfach mal ausprobieren. Der Open-Source-Download ist komplett kostenlos und lässt sich bestimmt hervorragend mit Screen Note und Presentify kombinieren.