Meeter: Mac-Schnellverbinder für Zoom, Hangouts und Webex

Die noch junge Mac-Anwendung Meeter aus Zürich ist ein Kind der Corona-Pandemie und zielt auf Homeoffice-Nutzer, die ihren neuen Arbeitsalltag mit Hilfe der unterschiedlichsten Video-Chat-Lösungen bestreiten müssen.

Meeter will dabei den Arbeitsablauf vereinfachen, der für die Teilnahme an geplanten Gruppen-Gesprächen und den Aufbau eigener Anrufe fällig wird.

Dafür hängt sich Meeter auf Wunsch in euren Kalender und eure Kontakt ein und nutzt diese um neue Anrufe zu Zoom, Hangouts, Webex, MS Teams und Google Meet zu planen und aufzubauen.

Die Entwickler erklären:

Unsere App ist kostenlos, hat keine Werbung und funktioniert lokal ohne Daten an fremde Server zu übertragen. […] Wir werden in einigen Wochen anfangen, einen kleinen Unkostenbetrag zu berechnen, also greift zu, solange die App noch kostenlos ist.