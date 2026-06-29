Mehr als eine Momentaufnahme: Apples neue Preise werden bleiben

Die ersten Reaktionen auf Apples (nicht wirklich überraschende) Preiserhöhungen konzentrierten sich vor allem auf die Höhe der Aufschläge. Macs, iPads, HomePods und Apple TV kosten plötzlich deutlich mehr, obwohl sich an den Geräten selbst nichts geändert hat. Nach einigen Tagen Abstand zeichnet sich jedoch ein größeres Bild ab: Apple reagiert offenbar nicht auf ein kurzfristiges Problem, sondern setzt ein neues Preisniveau, das uns voraussichtlich über Jahre begleiten wird.

Apple verschiebt das gesamte Preisgefüge

Natürlich liefert Apple eine nachvollziehbare Begründung. Das Unternehmen verweist auf stark gestiegene Kosten für Speicherchips und andere Komponenten. Dass der Markt für DRAM- und NAND-Speicher derzeit unter erheblichem Druck steht, wird von Branchenbeobachtern seit Monaten beschrieben. Bemerkenswert ist jedoch die Art, wie Apple auf diese Entwicklung reagiert.

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Nicht einzelne Produktfamilien wurden teurer. Nicht nur neue Modelle wurden angepasst. Stattdessen hat Apple nahezu das komplette Mac- und iPad-Sortiment, die Home-Produkte und selbst die Vision Pro gleichzeitig auf ein neues Preisniveau gehoben. Sogar der Refurbished Store blieb davon nicht verschont. Dort werden generalüberholte Geräte inzwischen teils zu Preisen angeboten, für die es dieselbe Hardware bei Händlern noch neu gibt.

Auch die Preisaufschläge wirken weniger wie eine exakte Weitergabe gestiegener Einkaufskosten als wie eine strategische Neuordnung. Viele Erhöhungen liegen bei runden 100, 200 oder 300 Euro. Apple hat nicht jedes Modell oder einzelne Speicherkonfigurationen neu kalkuliert hat, sondern das komplette Preisgefüge in einem Schritt nach oben verschiebt.

Apple TV ist 60% teurer geworden

Noch auffälliger ist, welche Produkte bislang nicht betroffen sind. Weder iPhone noch Apple Watch wurden teurer. Das dürfte allerdings kaum bedeuten, dass diese dauerhaft verschont bleiben.

Im September übernimmt John Ternus den Posten des Apple-Chefs von Tim Cook. Dass Cook die unangenehme Ankündigung steigender Preise noch selbst übernommen hat, wirkt im Nachhinein fast wie ein bewusst gesetzter Schlusspunkt seiner Amtszeit. Sollte Apple im Herbst auch die neuen iPhone- und Apple-Watch-Modelle teurer machen, würde Ternus seine erste große Produktvorstellung nicht mit einer allgemeinen Preiserhöhung eröffnen müssen. Diese Diskussion wäre dann bereits geführt.

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Vor allem aber spricht wenig dafür, dass Apple die aktuellen Aufschläge später wieder zurücknimmt. Selbst wenn sich die Lage auf dem Speichermarkt in einigen Jahren entspannen sollte, dürften die jetzt eingeführten Preise schnell zum neuen Normalzustand werden. Apple hat in der Vergangenheit zwar Preissteigerungen regelmäßig weitergegeben, spätere Entlastungen jedoch kaum an die Kunden zurückgereicht.

Apple TV ist 60% teurer geworden

Das beste Beispiel ist ausgerechnet das Apple TV. Die Hardware stammt unverändert aus dem November 2022, kostet heute aber bis zu 110 Euro mehr als noch vor wenigen Tagen. Dass Apple einen derart deutlichen Aufschlag bei einem fast vier Jahre alten Produkt verlangt, lässt sich kaum allein mit kurzfristig gestiegenen Komponentenpreisen erklären. Vielmehr entsteht der Eindruck, dass das Unternehmen die aktuelle Marktlage nutzt, um sein gesamtes Preisgefüge neu zu ordnen. Die jetzt eingeführten Preise dürften deshalb kaum eine vorübergehende Ausnahme sein, sondern den Maßstab für kommende Produktgenerationen setzen.