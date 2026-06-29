Dauerhafter Kurswechsel
Mehr als eine Momentaufnahme: Apples neue Preise werden bleiben
Die ersten Reaktionen auf Apples (nicht wirklich überraschende) Preiserhöhungen konzentrierten sich vor allem auf die Höhe der Aufschläge. Macs, iPads, HomePods und Apple TV kosten plötzlich deutlich mehr, obwohl sich an den Geräten selbst nichts geändert hat. Nach einigen Tagen Abstand zeichnet sich jedoch ein größeres Bild ab: Apple reagiert offenbar nicht auf ein kurzfristiges Problem, sondern setzt ein neues Preisniveau, das uns voraussichtlich über Jahre begleiten wird.
Apple verschiebt das gesamte Preisgefüge
Natürlich liefert Apple eine nachvollziehbare Begründung. Das Unternehmen verweist auf stark gestiegene Kosten für Speicherchips und andere Komponenten. Dass der Markt für DRAM- und NAND-Speicher derzeit unter erheblichem Druck steht, wird von Branchenbeobachtern seit Monaten beschrieben. Bemerkenswert ist jedoch die Art, wie Apple auf diese Entwicklung reagiert.
Abstriche beim wichtigsten Verkaufsargument: Das MacBook Neo wird 100 Euro teurer
Nicht einzelne Produktfamilien wurden teurer. Nicht nur neue Modelle wurden angepasst. Stattdessen hat Apple nahezu das komplette Mac- und iPad-Sortiment, die Home-Produkte und selbst die Vision Pro gleichzeitig auf ein neues Preisniveau gehoben. Sogar der Refurbished Store blieb davon nicht verschont. Dort werden generalüberholte Geräte inzwischen teils zu Preisen angeboten, für die es dieselbe Hardware bei Händlern noch neu gibt.
Auch die Preisaufschläge wirken weniger wie eine exakte Weitergabe gestiegener Einkaufskosten als wie eine strategische Neuordnung. Viele Erhöhungen liegen bei runden 100, 200 oder 300 Euro. Apple hat nicht jedes Modell oder einzelne Speicherkonfigurationen neu kalkuliert hat, sondern das komplette Preisgefüge in einem Schritt nach oben verschiebt.
Apple TV ist 60% teurer geworden
Noch auffälliger ist, welche Produkte bislang nicht betroffen sind. Weder iPhone noch Apple Watch wurden teurer. Das dürfte allerdings kaum bedeuten, dass diese dauerhaft verschont bleiben.
Im September übernimmt John Ternus den Posten des Apple-Chefs von Tim Cook. Dass Cook die unangenehme Ankündigung steigender Preise noch selbst übernommen hat, wirkt im Nachhinein fast wie ein bewusst gesetzter Schlusspunkt seiner Amtszeit. Sollte Apple im Herbst auch die neuen iPhone- und Apple-Watch-Modelle teurer machen, würde Ternus seine erste große Produktvorstellung nicht mit einer allgemeinen Preiserhöhung eröffnen müssen. Diese Diskussion wäre dann bereits geführt.
58 % Preisaufschlag: Beim Apple TV 4K hat Apple am kräftigsten zugelangt
Vor allem aber spricht wenig dafür, dass Apple die aktuellen Aufschläge später wieder zurücknimmt. Selbst wenn sich die Lage auf dem Speichermarkt in einigen Jahren entspannen sollte, dürften die jetzt eingeführten Preise schnell zum neuen Normalzustand werden. Apple hat in der Vergangenheit zwar Preissteigerungen regelmäßig weitergegeben, spätere Entlastungen jedoch kaum an die Kunden zurückgereicht.
Apple TV ist 60% teurer geworden
Das beste Beispiel ist ausgerechnet das Apple TV. Die Hardware stammt unverändert aus dem November 2022, kostet heute aber bis zu 110 Euro mehr als noch vor wenigen Tagen. Dass Apple einen derart deutlichen Aufschlag bei einem fast vier Jahre alten Produkt verlangt, lässt sich kaum allein mit kurzfristig gestiegenen Komponentenpreisen erklären. Vielmehr entsteht der Eindruck, dass das Unternehmen die aktuelle Marktlage nutzt, um sein gesamtes Preisgefüge neu zu ordnen. Die jetzt eingeführten Preise dürften deshalb kaum eine vorübergehende Ausnahme sein, sondern den Maßstab für kommende Produktgenerationen setzen.
Gerade der Apple TV ist ein Witz, und bei der aktuellen Update-Politik ist da die Frage wie lange der dann noch Updates bekommen. Immerhin schreien dann vielleicht weniger Leute, ich hab so viel Geld ich brauch einen neuen Apple TV etc. der nicht mehr kann, außer das er einen neueren SoC hat.
Warum würde es mich jetzt nicht noch wundern, wenn die Unterstützung älterer Geräte bei neuen Betriebssystemversionen früher gestrichen würde?
Ja, alles wird teurer; und bleibt so.
Dann ist es nur richtig, wenn Apple die Support Zyklen für ihre Produkte auf 6+ Jahre erweitert.
Aber Der Kunde hat es letztlich ja in der Hand, ob er die Preise zahlt oder nicht.
Das ist doch Quatsch. Alle schieben gerade die Preise wegen der aktuellen Lage. Apple hat solche Anpassungen früher schon gemacht und auch wieder zurückgezogen. Diese Panikmache ist doch echt unnötig.
Schaut euch nur die Konsolen an. Die PS5 ist jetzt 150 Euro teurer als ihr initialer Preis vor 6 Jahren. Das gleiche gilt für die Xbox, steam, Nintendo etc.
Ich glaube aber die PS5 und co haben mehr Abnehmer als ein Apple TV aus 2022 die werden auch wahrscheinlich nichtmehr produziert und sind Lagerware. Noch dazu soviel Speicher ist in dem Ding nicht drinn das es so einen Preisprung rechtfertig.
Bei den Macs siehts wieder anderst aus da ist vermutlich der Liefervertrag ausgelaufen und damit auch die Preisbindung und da sind wirklich relevante Mengen an Speicher drinn auch wenn die Erhöhungen trotzdem noch weit drüber sind.
Wird sich alles zeigen und fügen. Wenn Apple mit der Strategie noch ausreichend Umsatz macht, haben sie alles richtig gemacht, wenn nicht, werden die Preise langsam nach unten korrigiert. Bei den Preisen wird sich meine Nutzungsdauer deutlich verlängern. Mein MBP ist zum Glück erst ein Jahr alt, meine Frau hat sich Ostern noch ein MBA geholt und die restlichen Geräte werden erst bei Defekt und nicht jährlich / alle zwei Jahre getauscht, weil es einen „haben will“ Effekt gab.
Angebot und Nachfrage. Wenn man einen Apfel auf dem Gerät haben wil, gibt es halt nur einen Anbieter. Und der Aktienkurs gibt Apple doch Recht.
Genau so ist es.
Der Preisdruck ist bei Windows-Maschinen durch die Konkurrenz höher, bei Apple muss man halt in den sauren Apfel beißen.
Da Apple nur sehr wenig Speicher bei externen Lieferanten (neben TSMC) ordert, nimmt der Konzern meiner Meinung nach nur die Gewinne mit, denn die Verträge mit TSMC sind echte Langläufer.
Das liebe Kinder nennt man Kapitalismus. Apple bekommt den Hals nicht voll und die Mitarbeiter bekommen bestimmt 50 Cent Lohnerhöhung. Und weil der Spottpreis so hoch ist, wird alles nochmal teurer. Somit haben wir jetzt die Preise und daran wird sich nichts wieder nach unten ändern…
Der Spritpreis natürlich :)
Alles Mutmaßungen auf Basis von Vorurteilen. Ist in der Debatte nicht hilfreich. Die Fakten sind es.
Die Preise werden auch schnell wieder sinken, wenn weniger verkauft wird und die Gewinne einbrechen. Ich bezweifle nur, dass das passiert. Und in Deutschland haben wir ja die 0% Finanzierung noch. Da ist es ja egal was die Geräte unterm Strich kosten, Hauptsache die Monatliche Belastung kann gestemmt werden. So wie bei den Automobilpreisen, die seit Jahren ja schon durch die Decke gehen …
Leider wird nicht weniger gekauft
Abwarten. Das Argument des Neo war der wirklich gute Preis.
Auch wenn der Preis noch einigermaßen günstig erscheint, werden die klassischen PC Hersteller alles tun, um in die kleine Region zu kommen. Denn nicht jeder giert nach macOS, das war der späte Neo-Preis schon ein echt guter Köder.
kleine = gleiche
… und nicht zu vergessen die Wechselkursentwicklung EUR : USD.
FAZ: Unsere Währung im Niedergang – mal wieder.
Mittlerweile werden diese Manager größenwahnsinnig. Unrealistische Preisänderungen sind nicht o.k.
Es bleibt nur abzuwarten wann die Kunden von Apple das auch so erkennen und Apple den Rücken kehren. Es gibt mittlerweile einige Anbieter die auch sehr gute und teilweise sogar bessere und aktuellere Geräte anbieten.
Hoffentlich schneidet Apple sich ins eigene Fleisch. Habe selber viele Produkte im Einsatz, finde das nun aber langsam frech. 110€ mehr für einen AppleTV ist nicht zu erklären. Hab in dem Bereich eine 100€-Box mit Android im Einsatz. Kein Deut schlechter als der AppleTV. Hab’s ausprobiert. Da müsste ich ja bekloppt sein.
Selbst wenn man Endkundenpreise zugrundelegt sind die Kosten um etwa 20€ gestiegen. Apple schafft es daraus 110 zu machen. Wenn dafür dann im nächsten Modell z.B. ein M5 drin ist meinetwegen aber für das aktuell Modell einfach nur völlig absurd.
Das ist bei allen Geräteklassen so, nur die Verblendung ermöglicht diese Preise.
Bin sehr gespannt ob und wie sich diese Erhöhungen auf den Umsatz auswirken.
natürlich wird sich das positiv auswirken. Um einen Negativeffekt zu sehen, müsste die Nachfrage um über 30% sinken (abhängig vom Produkt sogar deutlich darüber) und das wird vermutlich nicht passieren.
Man wird sehen, wie lange sich die Kunden melken lassen, aber ich befürchte, dass die Kunden so wie bei vielen anderen Beispielen auch zwar lautstark protestieren, aber dennoch weiter machen wie bisher (also zumimdest die allermeisten), also im Herbst das neueste iPhone Pro, das MacBook Pro, iPad Pro, usw. …… ! Apple wird sich dann denken, Mist, warum habe wir das nicht früher gemacht, …. und wir können kommendes Jahr noch ne Schippe drauf packen, wenn die weiter kaufen, wie bisher. – Das sind nur meine Gedanken dazu, …… :-)
Ich bekomme auch keine 60% Gehaltserhöhung. Oder glaubt Apple die Verbraucher haben ein Geld Drucker im Keller stehen. Hauptsache der Gewinn steigt Jedes Jahr aufs Neue. Selbst wenn die Speicherpreise auf dem Weltmarkt mal wieder sinken würden glaubt wer daran das Apple dann die Preise wieder senken würde. Niemals sag ich da nur.
Ich bin von den Laden so bedient und bei mir steht fest wenn meine komplette Hardware von Apple altersbedingt ausgedient hat stell ich auf Alternativen um zu weit aus günstigeren Preisen.
Kannst Du mir „wirkliche“ Alternativen einmal nennen?
Produkte basierend auf dem BS Windows sind auch viel teurer geworden, Linux ist mir zuviel Frickelei und Android ist für mich keine „Alternative“.
Einfach frech! Ich wünschte es gäbe Alternativen wie im Automotive Sektor. Da kann ich im premium Bereich wechseln wenn ein Hersteller Blödsinn macht (BMW, Daimler, Audi, etc.)
Hier bleibt nur der Wechsel zu Android oder Windows. Keine echte Alternative.
Ein europäisches Apple wäre doch mal toll!
Inzwischen ist Linux eine sehr gute Alternative geworden.
Schade
Ist kein Wohlfahrtsverein, klar
Aber es muss nicht zu jedem Zeitpunkt und bei jeder Marktlage alles der Zahl unten rechts untergeordnet werden
Der Markt wird das langfristig regeln. Alles wird teurer und das Geld irgendwann nicht mehr so locker. Vielleicht jetzt noch nicht aber langfristig gesehen…….
Ich könnte mir vorstellen, dass viele in froher Erwartung eines aktualisierten AppleTV mit dem Kauf gewartet haben. Hätte man in dieser Situation das neue Gerät vorgestellt, dann wäre aus dem alten AppleTV ein Ladenhüter geworden. Nun hat man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, da sich nun vermutlich viele doch noch für einen Kauf des aktuellen (alten) Geräts entscheiden, und das neue Gerät dann zum gleichen, jetzt höheren Preis erscheinen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass das neue AppleTV auch eine besondere Rolle mit Siri 2.0 einnehmen könnte.
Also wer aktuell den alten zum teureren Preis bestellt hat sich offensichtlich 0,0 informiert und kann zudem auch keine Preisvergleichs Tool bedienen. (Bei Händlern nach wie vor für ~189 zu haben)
Genau das meint LaFleur ja: die Altbestände werden über die Händler zum niedrigen Preis abverkauft, und der Nachfolger kann dann zum erhöhten Preis in den Markt starten. Ohne die Preiserhöhung würde Apple und die Händlerschaft auf den Apple TV 4K sitzen bleiben, da jeder auf das neue Teil wartet.
Bei uns zu Hause gibt es nur noch ein iPhone in der Familie, alle anderen sind mittlerweile glücklich und zufrieden bei Android angekommen. Ich selbst habe ein Sony und kann Speicherkarten verwenden.
Mein Umstieg auf MacBook ist auch durch, Windows bleibt. Mein ca. 6 Jahre altes Huawei MateBook X bekommt jetzt einen neuen Akku. Eigentlich wollte ich wenn mein Huawei MateBook mit dem Akku durch ist ein MacBook Air kaufen, ich lasse mich aber nicht von den Speicher Preisen Abzocken.
Es ist schon schade was aus Apple geworden ist.
Ich werde mich nicht vom Apple System abhängig machen lassen.
Dito
Von Apple Tv zu Android Box.
Von Mac zu Windows Laptop.
Noch iPhone 13 Pro, entweder wird der Akku gewechselt oder Pixel 10 Pro?
Das Chipkrise wird noch Jahre dauern und ALLE Hersteller treffen.
Naja, wenn die Preise bleiben, wird Apple bei mir auch bleiben.
Und zwar in den Regalen.
Teils 5 Jahre alte, unveränderte Hardware so dermaßen zu verteuern ist eine absolute Frechheit.
Und generell haben die Preissteigerungen nichts mit der aktuellen Marktlage zu tun, sondern nur mit Gier und Panik, man müsste seine Marge verkleinern.
Man macht es, weil man es gerade günstig auf die Marktlage schieben kann, nicht aus Notwendigkeit.
Ich meine das die Preise auch wieder fallen werden. Die hohen Preise, nicht nur bei Apple bewirken einen Umsatz Rückgang und das will kein Hersteller langfristig hinnehmen.
..ich fürchte, es gibt genug Käufer, die über diese Preise lachen.
Und die breite Masse muss eben ihre restlichen Kröten zusammenkratzen um sich Geräte wie in nutzloses Spielzeug-Macbook mit Handy-CPU kaufen.
Wie ne alte Rockband. Keine neuen Songs, die alten werden auch nicht mehr geprobt, aber unverschämte Ticketpreise verlangen. Ich wünsche ihnen nur, dass sie bald ihr letztes Gitarrensolo spielen werden, aber nicht im vollen Stadion, sondern im Pavillon hinterm Weißen Haus.
+1
Will Apple nicht in Schutz nehmen, aber haben die nicht die Preissteigerungen auf alle Produkte verteilt, weil sonst einzelne Produkte noch teurer und vom Kunden dann gar nicht mehr gekauft würden?
Sicherlich das am Hungertuch nagender Apple nur seine Marge sicherstellen… ;-)
Dann hätten sie die heilige Kuh – das iPhone – aber auch im Preis anheben müssen. Davon gehen am meisten über die Ladentheke und es gibt keinen triftigen Grund, damit bis zum September zu warten. Dann hätte man beim Apple TV, HomePod, iPad mit A16 auch warten können, bis die nächste Generation herauskommt.
Genau dies bestätigt doch die These.
Das iPhone wurde verschont, weil harter Konkurrenzkampf und wichtigstes Produkt. Daher hat man fast alles andere teurer gemacht, um das iPhone aktuell quer zu finanzieren.
Hab mir den ATV die ganze Zeit nicht gekauft weil ich auf die neue Version warten wollte. Auf jeden Fall Mist. Kann jetzt teuerer alte Hardware kaufen oder warten und noch teurere neue Hardware kaufen.
Apple ist eben Luxus! Egal ob Supermarkt oder sonst etwas, alles ist extrem teurer geworden. Gleichzeitig überlegt sich der Staat, wie er jeden Arbeitnehmer noch mehr Geld abzocken kann, und die Löhne steigen dabei kaum. Wo spart man dann? Genau, beim Luxus. Wo soll man sonst sparen?
Es wird Apple Produkte geben, bei denen die Absätze keinen Deut einbrechen, egal zu welchem Preis. Das sind Geräte wie der Mac Studio, den heute jeder haben will, der irgendwas mit KI zu tun hat (lokale LLMs und Co) und der daher seit Monaten kaum zu bekommen ist. Den Mac Mini ordne ich ebenfalls in diese Kategorie ein. Bei den iPhones dürfte die preisliche Schmerzgrenze modellübergreifend für viele Nutzer erreicht sein. Ein Mobilfunkteefon, das fast soviel kostet wie ein Mac Book Pro kann ich jedenfalls kaum noch vor mir selbst rechtfertigen, Kamera hin, viel Nutzung her. Meine Prophezeiung für das Apple TV sieht düster aus, es sei denn, Apple hat sichfür den nächsten Release wirklich „bahnbrechendes“ überlegt. Sollten der Preis von 299,-(!) für ein Produkt gelten, dass lediglich ein Chip-Update bekommt, dann wird das keiner mehr bezahlen. Vielleicht ist das Apple aber auch egal, denn das Gerät wurde sowieso schon immer stiefmütterlich behandelt. Geld macht man mit dem Dienst, nicht der dazugehörigen Hardware.
Für mich persönlich steigt die Nutzungsdauer weiter an oder ich schaue nach Alternativen – gerade auch für die Familie.
Das MacStudio ist nicht deswegen kaum zu bekommen, weil so viele Leute es haben wollen, sondern schlichtweg weil Apple keine Chips bekommt.
Geil, selbst refurbished wird teurer. Klar Total logisch das die bereits verbaut und bezahlte Hardware darin ebenfalls teurer wird.
Apple TV ist 60% teurer geworden
Wenn einer glaubt, das Apple die Preise noch mal senken wird, sollten die Speicherpreise mal wieder sinken in x Jahren, der glaubt auch an den Weihnachtsmann.
Mein iPad ist so alt, das bekommt nicht mal mehr Update von Apple.
Das stört mich nicht im geringsten, weil ich das Teil eh nur noch als eBook-Reader nutze und wenn der akku entgültigt den Geist aufgibt, fliegt das Teil raus und wird durch ein günstiges Android ( vermt. sogar gebrauchtes ) ersetzt – und warum, ganz einfach, weil die von mit bevorzugte eBook-App auch nicht mehr für iOS weiterentwickelt wird sondern nur noch für Android und vor Allem, weil mir die Preis- und Modelpolitik von Apple schon länger ein gewaltiges Dorn im Auge ist.
Wenn ich alleine den Preisanstieg für mein MacBookPro über die Jahre sehen, wird mir übel. Klar haben die mehr Leistung, aber bei selber Speicher und Diskausstattung über 50% höheren Preis aufrufen, geht mir dann doch zuweit.
Mein nächsten Notebook wird definitv keinen Apfel mehr drauf haben, mein neues Firmenhandy hat bereits keinen mehr ( und das war das beste was ich machen konnte ) und beim Privathandy bin ich sicher, das ich auch wechseln werde.
Angebot und Nachfrage regeln den Preis. Erste Lektion Wirtschaftswissenschaft.
Bisschen zu kurz gedacht.
Apple hat die Preiserhöhungen auf fast alle Produkte verteilt, da sonst einige viel zu teuer geworden wären. Ganz normale Querfinanzierung. Bei manchen Produkten fiel die Preissteigerung nämlich eher gering aus, wenn man sich die Mitbewerber anschaut.
Es fällt auch auf, dass das iPhone verschont geblieben sind. Ich glaube auch, dass es mit der nächsten Generation, wenn überhaupt, nur geringe Preiserhöhungen zu erwarten sind. Da das iPhone das wichtigste Produkt für Apple ist und der Konkurrenzkampf bei Smartphones deutlich härter ist, als bei anderen Produkten.
nun ja, alles wird teuerer, nur leider steigt mein Gehalt nicht im gleichem masse. ein ATV um 60% teuerer zeigt wohl, dass hier eine neues in der Pipeline ist, welches ein paar Features mehr hat als derzeit und sie bei der Markteinführung sich nicht die Blösse geben wollen, so können sie sagen (wie immer) same price as before…
Ich verwende die Hardware bis es nicht mehr geht. Frag mich auch warum man sich jedes Jahr ein neues Spielzeug kaufen muss. Iphones laufen bei mir mindestens 7 Jahre. Wird zeit das mehr Konkurrenz entsteht. Ein Smartphone ist heute wichtiger mit allem als das Portemonnaie mitzunehmen. Das nutzen die Hersteller jetzt gnadenlos aus. Aber wer hoch fliegt ……..
das nächste update des ATV wird de ich bewußt nicht machen, das Gerät ist OK sowie es ist. Und das soll auch so bleiben.
Apple kann immer die Preise verlangen, welcher der Endkunde bereit ist zu zahlen.
Solange der Endkunde kauft, macht Apple alles richtig.
Die Marktmacht liegt beim Kunden.
Also nicht meckern – sondern Konsequenzen ziehen !
Der Wechsel zu anderen Anbietern ist weitaus leichter als manche denken !
Persönlich nutze ich z.B. einen Google TV Streamer für 79 €. Und ich habe nach der Ablöse meine ATV keinerlei Unterschied gemerkt !