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MacBook Neo bei Amazon 200 Euro billiger

Apple erhöht die Preise: MacBooks, iPads und Home-Produkte betroffen
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Die von Apple angekündigten Preiserhöhungen sind da. Unter anderem ist das MacBook Neo stolze 100 Euro teurer geworden. Der Einstiegspreis für das jüngste Notebook von Apple ist damit auf 799 Euro gestiegen.

Wer hier jetzt noch günstig zugreifen will, kann bei Amazon mehr als 200 Euro sparen. Der Versandhändler listet die Geräte bislang noch zum alten Preis, abzüglich der dort zusätzlich stets gegebenen Rabatte. Das MacBook Neo wird dort in der Basisversion ab 576 Euro und mit 512 GB Speicher und Touch ID ab 685 Euro verkauft.

Macbook Neo

Apple hat die Preiserhöhungen bereits vor einer Woche angekündigt und mit der schwierigen Situation auf dem Markt für Komponenten und Speichermodule begründet.

MacBooks steigen je nach Modell um bis zu 400 Euro

Beim MacBook Air erhöht Apple den Einstiegspreis des 13 Zoll Modells von 1.199 auf 1.399 Euro. Das größere 15 Zoll Modell steigt von 1.499 auf 1.599 Euro.

Noch stärker fällt die Anpassung bei den Pro-Modellen aus. Das 14 Zoll MacBook Pro startet jetzt bei 2.199 statt bisher 1.899 Euro. Das größere 16 Zoll Modell verteuert sich sogar um 400 Euro und kostet nun mindestens 3.399 Euro.

Auch iPads, HomePods und Apple TV werden teurer

Neben den Macs passt Apple auch die Preise seiner Tablets an. Das iPad Pro mit 11 Zoll beginnt jetzt bei 1.299 Euro statt bisher 1.099 Euro. Die 13 Zoll Variante steigt von 1.449 auf 1.649 Euro. Auch das iPad Air wird deutlich teurer. Das 11 Zoll Modell kostet nun mindestens 799 Euro statt 649 Euro. Für das 13 Zoll Modell verlangt Apple jetzt 999 Euro statt bisher 849 Euro.

Im Home-Bereich hat Apple die Preise für den HomePod mini auf 139 Euro und für den großen HomePod auf 399 Euro erhöht. Apple TV kostet jetzt in der Basisversion 229 Euro, in der besseren Variante mit Thread und Ethernet sogar 299 Euro.

Die Apple Vision Pro bleibt ebenfalls nicht verschont. Das Mixed Reality Headset steigt von 3.699 auf 3.999 Euro.

Die aktuellen Preisänderungen lassen erkennen, dass Apple die angekündigten Mehrkosten zunächst auf das Mac und iPad Sortiment sowie die Vision Pro verteilt. Das iPhone 17 bleibt zwar vorerst zum bisherigen Listenpreis erhältlich. Ob dies bis zur Vorstellung der nächsten iPhone Generation im Herbst Bestand hat, bleibt jedoch offen.

  • MacBook Neo: ab 799 Euro statt 699 Euro
  • MacBook Neo: ab 899 Euro statt 799 Euro
  • MacBook Air 13″: ab 1.399 Euro statt 1.199 Euro
  • MacBook Air 15″: ab 1.599 Euro statt 1.499 Euro
  • MacBook Pro 14″: ab 2.199 Euro statt 1.899 Euro
  • MacBook Pro 16″: ab 3.399 Euro statt 2.999 Euro
  • iPad Pro 11″: ab 1.299 Euro statt 1.099 Euro
  • iPad Pro 13″: ab 1.649 Euro statt 1.449 Euro
  • iPad Air 11″: ab 799 Euro statt 649 Euro
  • iPad Air 13″: ab 999 Euro statt 849 Euro
  • HomePod mini: 139 Euro statt 109 Euro
  • HomePod: ab 399 Euro statt 349 Euro
  • Apple TV 4K: ab 229 Euro statt 169 Euro
  • Apple Vision Pro: 3.999 Euro statt 3.699 Euro
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25. Juni 2026 um 14:55 Uhr von Chris Fehler gefunden?


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  • Fyi Mediamarkt AT hat das macbook air m4 für 767€ aktuell. War schonmal auf 747.

  • Wild ist der Apple TV.
    Wifi kostet jetzt 229€
    Wifi+Ethernet 299€

  • Und ich wette mich euch die werden die Preise nicht reduzieren wenn es sich wieder entspannt hat.

    Ebenfalls finde ich es krass das Apple auf seine Marge von 48% anscheinend besteht. Schade das sie hier nicht den Kunden entgegenkommen.

  • Bitte nicht beim Mac Mini und Apple TV – meine nächsten geplanten Anschaffungen ^^

  • Mir ist klar warum Apple das tut, aber die Argumentation ist schwach.
    Hätte man eine neue Generation an Geräten teurer gemacht, wäre es nicht so ein starker Schritt.
    Aber für Geräte, welche schon auf dem Markt sind alle Preise hochzufahren… mutig.
    Also ich würde jetzt keines der Geräte mehr kaufen, weil ich mir jedes Mal ver’apple’t vorkommen würde.
    Ist ja nicht so als ob Apple die kleinste Marge am Markt aufruft.

    • Ist nicht so als wäre Apple damit alleine Geräte die auf dem Markt sind im Preis zu erhöhen.

    • Die Bruttomarge von Apple lag 2025 bei knapp 47 Prozent. Die Bruttomarge von Microsoft lag 2025 bei knapp 69 Prozent und schau dir mal an, was die bei ihren Surface Geräten treiben. Die Bruttomarge von Nvidia lag 2026 bei knapp 75 Prozent und schau dir an, was die mit ihren Grafikkartenpreisen treiben. Viele „PC Hersteller“ haben ihre Preise aber natürlich bereits vor mehr als 6 Monaten angezogen. Das kann man in der Zwischenzeit natürlich bereits wieder vergessen haben. Aber schau dich mal am Markt um: Alles teuer. (Das ist natürlich nicht gut, aber es ist auch nicht hilfreich diese Tatsache ignorant auszublenden.)

  • 60€ Aufschlag beim über 4 Jahre alten Apple TV! Von 169 auf 229€. Wahnsinn…

  • Das traurigste daran ist, dass der Rückweg (=billiger werden) bei Apple unfassbar lange dauert. Immerhin mit Rabatt werden wir mit Glück die alten Listenpreise zahlen.
    Schräg, dass Apple auch das schlecht performende Vision Pro anpasst. Das macht ja mal gar keinen Sinn. Zeigt mir, dass selbst Apple jeden Glauben daran verloren hat.

  • Da werden dann wohl alle neuen iPhones ebenfalls teurer werden ….

  • Nachhaltigkeitsförderung …. könnte man das auch nennen!

  • Wie der Held der Steine sagen würde „Lack gesoffen teuer“… Wer da noch zuschlägt, dem kann man nicht mehr helfen…

  • Apple sollte dieses Jahr keine neuen Geräte veröffentlichen.

  • Zum Glück brauche ich gerade keine neue Hardware, ansonsten hätte ich jetzt schnell irgendwo noch zugeschlagen, bevor bald überall die Preise angehoben werden.

    Ich habe in den letzten 2-3 Jahren nach und nach bei Gaming-PC, NAS, Mac mini, Macbook, iPad, iPhone, Apple Watch, PS5,… upgegraded bzw. neu gekauft.

    Wenn ich die damaligen Preise mit den aktuellen vergleiche, müsste ich jetzt schon für gleiche oder nahezu gleiche Hardware weit über 4000€ mehr zahlen.

    Eigentlich wäre es jetzt fast schon das Klügste die hohen Preise zu nutzen und zumindest einen Teil wieder zu verkaufen.

  • Und alles nur wegen KI Songs ala „Er hat es sich nicht ausgesucht“ und Fake-Videos für Social Media.

  • Die Lagerbestände der HomePods wie auch der Apple TV dürfte wohl noch zu den alten Speicherpreisen etc. produziert worden sein. Denn für beide Modelle wird es wohl zeitnah Nachfolger geben – von denen ich persönlich glaube das sie schon lange in irgendeiner Lagehalle auf Halde liegen. Nur das Apple AI Desaster hat wohl die VÖ hier verhindert. Klasse Gewinnmaximierung von Apple – wie man sie halt kennt ;).

    Jeder der sich überlegt das iPhone 18 Pro oder das Fold zu kaufen, sollte hier wohl nochmal von deutlich mehr Kohle ausgehen.
    Aber solange die Leute das Zeugs kaufen – alles richtig gemacht zum Abschied des Buchhalters !
    Glückwunsch Apple !

  • Macintosh Centris 660AV mein erster
    mac im jahr 1993 !
    danach etwa 20 weitere macs ( meist macbooks pro und imacs )
    jetzt 33 jahre später werde ich keinen neuen mac mehr kaufen !

    zuerst werden 32 bit programme nicht mehr unterstützt,
    jetzt will man intel prozessoren nicht mehr unterstützen und viele ehmals käuflich zu erwerbende programme gibts nur noch im abo .
    ich bin fertig mit apple.

  • Ich sehe dass aber noch andere Geräte teurer geworden sind: Apple TV, HomePod und die Desktop Macs.
    Oder hatten die ihre Preiserhöhung schon davor und nicht erst heute?

  • War mir fast klar, dass sie die Erhöhung noch vor der diesjährigen Aktion Back to School bringen.

  • Da bin ich froh, das iPad M4 128 noch für 599 bei MM bekommen zu haben. Der Aufschlag ist echt gigantisch. Kann ich aber nachvollziehen. Im Gegensatz zu den anderen Herstellern scheint Apple länger von Lieferverträgen für Speicher profitiert zu haben. Aber jetzt kommen sie nicht mehr umher und müssen die Preise erhöhen.

  • Bei den MacBooks ist nicht nur der Grundpreis teurer. Zusätzlich sind auch die Aufpreise für mehr RAM teurer

    Meine Wunschconfig ist entspannte 500€ teurer

  • Dann muss mein iPhone pro halt ein Jahr länger durchhalten

  • Der absolute Hammer. Wirklich krass die Preiserhöhungen. Parallel dazu viele Geräte aus dem Softwaresupport zu werfen, ist schon eine extrem harte Nummer. So krass habe ich das noch nie erlebt bei Apple. Ich denke das ist auch ein sehr hohes Risiko für Apple, wenn das nicht funktioniert. Dieses mal ist kein Steve Jobs da, der den Laden retten kann. Hier werden Erinnerungen an die 90er Jahre wach, wo Apple viel zu teuer war und dadurch fast Pleite ging. Man darf gespannt sein, ob das jetzt nicht nach hinten los geht. Ich für meinen Teil werde 3 fest eingeplante Käufe definitiv verschieben oder überhaupt nicht mehr kaufen. Die Preiserhöhungen auf die Speicherkriese zu schieben, wenn man kaum Speicher einbaut. Genau mein Humor. Einfach nur frech.

  • Vor allem ist das purer Zynismus

    Auf der einen Seite investieren viele, die auch als OEMs auftreten, in massenhaft AI Bullshit, während sie andererseits damit eine Schieflage auslösen, die sie nur mit Preiserhöhung kompensieren wollen, damit Rendite für shareholder stabil bleibt

    Man erzeugt also künstlich einen Zustand, in der Hoffnung, dass KI etwas nützt, während man Versorgungs- und Umweltschäden dafür in Kauf nimmt

    Nicht gerade ein rationaler move

  • Tja… Apple TV wird wohl doch nix mit Neukauf. Der Preis ist ja exorbitant.

    • Warte auf die nächste Generation von ATV. Die kostet dann 600€ mit dem Versprechen, dass Siri AI bestimmt ganz ganz ganz toll wird. Ach halt. Gibt es ja nicht für Europa. Nun ja …. Das ist nur ein Detail. Zahlen kannst und darfst trotz wie ein Honk.

  • Demnach wohl eher kein iPhone 18 Pro Max für mich, dann muss das 15er noch ein Jahr durchhalten bis sich die Preise wieder normalisieren ..

  • Die Wiederverkaufspreise dürften dann auch sehr zulegen…

    Na ja, im Windows-Markt sieht es ha nicht besser aus – besonders was hochwertigere Komponenten angeht.

  • Dreist ist es, ein 4 Jahre altes Krueppel Apple TV und die Schwach- Pods im Preis derart zu erhöhen. Sorry. Da hört das Verständnis auf. Wieder mal typisch Apple. Apple hat es ja immer hin 2 Jahre durchgehalten mal moderate Preise zu haben bei ihren MacBooks bspw. damit ist nun wieder Schluss. JETZT sind wieder Mondpreise angesagt. Und ja ja ich weiß, Apple ist nicht den Kunden verpflichtet sondern seinen Aktionären und die wollen Gewinne sehen. Ich hasse es

  • Ein Glück, dass mein Bruder in der Schweiz das iPad Pro elf bei Amazon für 882 € gekauft hat. Also natürlich, wenn man es umrechnet.

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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