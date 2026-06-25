Die von Apple angekündigten Preiserhöhungen sind da. Unter anderem ist das MacBook Neo stolze 100 Euro teurer geworden. Der Einstiegspreis für das jüngste Notebook von Apple ist damit auf 799 Euro gestiegen.

Wer hier jetzt noch günstig zugreifen will, kann bei Amazon mehr als 200 Euro sparen. Der Versandhändler listet die Geräte bislang noch zum alten Preis, abzüglich der dort zusätzlich stets gegebenen Rabatte. Das MacBook Neo wird dort in der Basisversion ab 576 Euro und mit 512 GB Speicher und Touch ID ab 685 Euro verkauft.

Apple hat die Preiserhöhungen bereits vor einer Woche angekündigt und mit der schwierigen Situation auf dem Markt für Komponenten und Speichermodule begründet.

MacBooks steigen je nach Modell um bis zu 400 Euro

Beim MacBook Air erhöht Apple den Einstiegspreis des 13 Zoll Modells von 1.199 auf 1.399 Euro. Das größere 15 Zoll Modell steigt von 1.499 auf 1.599 Euro.

Noch stärker fällt die Anpassung bei den Pro-Modellen aus. Das 14 Zoll MacBook Pro startet jetzt bei 2.199 statt bisher 1.899 Euro. Das größere 16 Zoll Modell verteuert sich sogar um 400 Euro und kostet nun mindestens 3.399 Euro.

Auch iPads, HomePods und Apple TV werden teurer

Neben den Macs passt Apple auch die Preise seiner Tablets an. Das iPad Pro mit 11 Zoll beginnt jetzt bei 1.299 Euro statt bisher 1.099 Euro. Die 13 Zoll Variante steigt von 1.449 auf 1.649 Euro. Auch das iPad Air wird deutlich teurer. Das 11 Zoll Modell kostet nun mindestens 799 Euro statt 649 Euro. Für das 13 Zoll Modell verlangt Apple jetzt 999 Euro statt bisher 849 Euro.

Im Home-Bereich hat Apple die Preise für den HomePod mini auf 139 Euro und für den großen HomePod auf 399 Euro erhöht. Apple TV kostet jetzt in der Basisversion 229 Euro, in der besseren Variante mit Thread und Ethernet sogar 299 Euro.

Die Apple Vision Pro bleibt ebenfalls nicht verschont. Das Mixed Reality Headset steigt von 3.699 auf 3.999 Euro.

Die aktuellen Preisänderungen lassen erkennen, dass Apple die angekündigten Mehrkosten zunächst auf das Mac und iPad Sortiment sowie die Vision Pro verteilt. Das iPhone 17 bleibt zwar vorerst zum bisherigen Listenpreis erhältlich. Ob dies bis zur Vorstellung der nächsten iPhone Generation im Herbst Bestand hat, bleibt jedoch offen.