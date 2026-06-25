MacBook Neo bei Amazon 200 Euro billiger
Apple erhöht die Preise: MacBooks, iPads und Home-Produkte betroffen
Die von Apple angekündigten Preiserhöhungen sind da. Unter anderem ist das MacBook Neo stolze 100 Euro teurer geworden. Der Einstiegspreis für das jüngste Notebook von Apple ist damit auf 799 Euro gestiegen.
Wer hier jetzt noch günstig zugreifen will, kann bei Amazon mehr als 200 Euro sparen. Der Versandhändler listet die Geräte bislang noch zum alten Preis, abzüglich der dort zusätzlich stets gegebenen Rabatte. Das MacBook Neo wird dort in der Basisversion ab 576 Euro und mit 512 GB Speicher und Touch ID ab 685 Euro verkauft.
Apple hat die Preiserhöhungen bereits vor einer Woche angekündigt und mit der schwierigen Situation auf dem Markt für Komponenten und Speichermodule begründet.
MacBooks steigen je nach Modell um bis zu 400 Euro
Beim MacBook Air erhöht Apple den Einstiegspreis des 13 Zoll Modells von 1.199 auf 1.399 Euro. Das größere 15 Zoll Modell steigt von 1.499 auf 1.599 Euro.
Noch stärker fällt die Anpassung bei den Pro-Modellen aus. Das 14 Zoll MacBook Pro startet jetzt bei 2.199 statt bisher 1.899 Euro. Das größere 16 Zoll Modell verteuert sich sogar um 400 Euro und kostet nun mindestens 3.399 Euro.
Auch iPads, HomePods und Apple TV werden teurer
Neben den Macs passt Apple auch die Preise seiner Tablets an. Das iPad Pro mit 11 Zoll beginnt jetzt bei 1.299 Euro statt bisher 1.099 Euro. Die 13 Zoll Variante steigt von 1.449 auf 1.649 Euro. Auch das iPad Air wird deutlich teurer. Das 11 Zoll Modell kostet nun mindestens 799 Euro statt 649 Euro. Für das 13 Zoll Modell verlangt Apple jetzt 999 Euro statt bisher 849 Euro.
Im Home-Bereich hat Apple die Preise für den HomePod mini auf 139 Euro und für den großen HomePod auf 399 Euro erhöht. Apple TV kostet jetzt in der Basisversion 229 Euro, in der besseren Variante mit Thread und Ethernet sogar 299 Euro.
Die Apple Vision Pro bleibt ebenfalls nicht verschont. Das Mixed Reality Headset steigt von 3.699 auf 3.999 Euro.
Die aktuellen Preisänderungen lassen erkennen, dass Apple die angekündigten Mehrkosten zunächst auf das Mac und iPad Sortiment sowie die Vision Pro verteilt. Das iPhone 17 bleibt zwar vorerst zum bisherigen Listenpreis erhältlich. Ob dies bis zur Vorstellung der nächsten iPhone Generation im Herbst Bestand hat, bleibt jedoch offen.
- MacBook Neo: ab 799 Euro statt 699 Euro
- MacBook Neo: ab 899 Euro statt 799 Euro
- MacBook Air 13″: ab 1.399 Euro statt 1.199 Euro
- MacBook Air 15″: ab 1.599 Euro statt 1.499 Euro
- MacBook Pro 14″: ab 2.199 Euro statt 1.899 Euro
- MacBook Pro 16″: ab 3.399 Euro statt 2.999 Euro
- iPad Pro 11″: ab 1.299 Euro statt 1.099 Euro
- iPad Pro 13″: ab 1.649 Euro statt 1.449 Euro
- iPad Air 11″: ab 799 Euro statt 649 Euro
- iPad Air 13″: ab 999 Euro statt 849 Euro
- HomePod mini: 139 Euro statt 109 Euro
- HomePod: ab 399 Euro statt 349 Euro
- Apple TV 4K: ab 229 Euro statt 169 Euro
- Apple Vision Pro: 3.999 Euro statt 3.699 Euro
Crazy
Nicht alles wurde teuer. Die Apple Aktie fällt gerade um mehr als 5%.
Die kriegen gerade ganz schön einen eingeschenkt von den Börsen!
Fesch
Fyi Mediamarkt AT hat das macbook air m4 für 767€ aktuell. War schonmal auf 747.
Gute Preise. Gute Besserung.
Apple TV 128gb auf 299??? wow …
DAS ist echt heftig.
Vor allem für diese alte Kiste, einfach frech
Tims last farewell…
Wild ist der Apple TV.
Wifi kostet jetzt 229€
Wifi+Ethernet 299€
Und ich wette mich euch die werden die Preise nicht reduzieren wenn es sich wieder entspannt hat.
Ebenfalls finde ich es krass das Apple auf seine Marge von 48% anscheinend besteht. Schade das sie hier nicht den Kunden entgegenkommen.
Die Vergangenheit zeigt, dass Apple durchaus auch wieder die Preise senkt.
Aber nie in solchem Ausmaß! Wenn das er Kunde akzeptiert, wird das so bleiben.
War es nicht entgegenkommend das sie so lange gewartet haben mit der Erhöhung?
He? So lange gewartet? Stimmt. Waren bestimmt maximal 12 Wochen. Wow
Da wette Ich nicht dagegen. Die Preise werden sich never ever wieder so derart nach unten korrigieren. Da kann ich mir jetzt auf diesem Beitrag eine Erinnerung in zwei Jahren stellen und dann die Preise vergleichen….. das wird teurer statt günstiger. Technologischer Fortschritt und so. Alles wird günstiger und schneller in der Produktion. Bloß nicht für den Konsumenten.
Bitte nicht beim Mac Mini und Apple TV – meine nächsten geplanten Anschaffungen ^^
Pech gehabt beim Apple TV
Mir ist klar warum Apple das tut, aber die Argumentation ist schwach.
Hätte man eine neue Generation an Geräten teurer gemacht, wäre es nicht so ein starker Schritt.
Aber für Geräte, welche schon auf dem Markt sind alle Preise hochzufahren… mutig.
Also ich würde jetzt keines der Geräte mehr kaufen, weil ich mir jedes Mal ver’apple’t vorkommen würde.
Ist ja nicht so als ob Apple die kleinste Marge am Markt aufruft.
Ist nicht so als wäre Apple damit alleine Geräte die auf dem Markt sind im Preis zu erhöhen.
Die Bruttomarge von Apple lag 2025 bei knapp 47 Prozent. Die Bruttomarge von Microsoft lag 2025 bei knapp 69 Prozent und schau dir mal an, was die bei ihren Surface Geräten treiben. Die Bruttomarge von Nvidia lag 2026 bei knapp 75 Prozent und schau dir an, was die mit ihren Grafikkartenpreisen treiben. Viele „PC Hersteller“ haben ihre Preise aber natürlich bereits vor mehr als 6 Monaten angezogen. Das kann man in der Zwischenzeit natürlich bereits wieder vergessen haben. Aber schau dich mal am Markt um: Alles teuer. (Das ist natürlich nicht gut, aber es ist auch nicht hilfreich diese Tatsache ignorant auszublenden.)
Man muss das jetzt aber auch nicht schönreden!
Ich finde das auch immer klasse, wie krampfhaft alles verteidigt wird.
Ignorant ausblenden?
Entschuldige mal, warum redest du so mit mir?
Der steinalte HomePod mini kostet jetzt 140€. Wow
Ich habe den für 74 € bekommen da war der erst einen Monat auf dem Markt. Direkt damals 6 Stück gekauft.
60€ Aufschlag beim über 4 Jahre alten Apple TV! Von 169 auf 229€. Wahnsinn…
Jetzt schnell zuschlagen, bevor er im nächsten Jahr 499€ kostet.
;-)
Lächerlich die Preise
Das traurigste daran ist, dass der Rückweg (=billiger werden) bei Apple unfassbar lange dauert. Immerhin mit Rabatt werden wir mit Glück die alten Listenpreise zahlen.
Schräg, dass Apple auch das schlecht performende Vision Pro anpasst. Das macht ja mal gar keinen Sinn. Zeigt mir, dass selbst Apple jeden Glauben daran verloren hat.
Macht ohnehin keinen Unterschild bei diesem Flopp.
Wer 3699€ zahlen kann, zahlt auch 3999€ und auch 4999€.
Das Ding ist seit über einem Jahr eine tote Plattform ohne Zukunft.
Da werden dann wohl alle neuen iPhones ebenfalls teurer werden ….
Im Vergleich wohl sehr ordentlich mehr. Mit 200-300€ mehr ,je nach Modell, muss man wohl rechnen.
Nachhaltigkeitsförderung …. könnte man das auch nennen!
Ja das finde ich auch. Ist eigentlich gar nicht so übel.
Ich bin geschockt, das sind krasse Preiserhöhungen
Wie der Held der Steine sagen würde „Lack gesoffen teuer“… Wer da noch zuschlägt, dem kann man nicht mehr helfen…
Apple sollte dieses Jahr keine neuen Geräte veröffentlichen.
Zum Glück brauche ich gerade keine neue Hardware, ansonsten hätte ich jetzt schnell irgendwo noch zugeschlagen, bevor bald überall die Preise angehoben werden.
Ich habe in den letzten 2-3 Jahren nach und nach bei Gaming-PC, NAS, Mac mini, Macbook, iPad, iPhone, Apple Watch, PS5,… upgegraded bzw. neu gekauft.
Wenn ich die damaligen Preise mit den aktuellen vergleiche, müsste ich jetzt schon für gleiche oder nahezu gleiche Hardware weit über 4000€ mehr zahlen.
Eigentlich wäre es jetzt fast schon das Klügste die hohen Preise zu nutzen und zumindest einen Teil wieder zu verkaufen.
Und alles nur wegen KI Songs ala „Er hat es sich nicht ausgesucht“ und Fake-Videos für Social Media.
Nein. Liegt eher daran, dass es nur so wenige Produktionsstätten für RAM und Co. gibt. So kann das nichts werden.
Bei Apple heißt der KI-Song : „Die Preise ham wir schön gemacht …“ :)))
Die Lagerbestände der HomePods wie auch der Apple TV dürfte wohl noch zu den alten Speicherpreisen etc. produziert worden sein. Denn für beide Modelle wird es wohl zeitnah Nachfolger geben – von denen ich persönlich glaube das sie schon lange in irgendeiner Lagehalle auf Halde liegen. Nur das Apple AI Desaster hat wohl die VÖ hier verhindert. Klasse Gewinnmaximierung von Apple – wie man sie halt kennt ;).
Jeder der sich überlegt das iPhone 18 Pro oder das Fold zu kaufen, sollte hier wohl nochmal von deutlich mehr Kohle ausgehen.
Aber solange die Leute das Zeugs kaufen – alles richtig gemacht zum Abschied des Buchhalters !
Glückwunsch Apple !
Können dann alles behalten.
Macintosh Centris 660AV mein erster
mac im jahr 1993 !
danach etwa 20 weitere macs ( meist macbooks pro und imacs )
jetzt 33 jahre später werde ich keinen neuen mac mehr kaufen !
zuerst werden 32 bit programme nicht mehr unterstützt,
jetzt will man intel prozessoren nicht mehr unterstützen und viele ehmals käuflich zu erwerbende programme gibts nur noch im abo .
ich bin fertig mit apple.
Ich sehe dass aber noch andere Geräte teurer geworden sind: Apple TV, HomePod und die Desktop Macs.
Oder hatten die ihre Preiserhöhung schon davor und nicht erst heute?
War mir fast klar, dass sie die Erhöhung noch vor der diesjährigen Aktion Back to School bringen.
Da bin ich froh, das iPad M4 128 noch für 599 bei MM bekommen zu haben. Der Aufschlag ist echt gigantisch. Kann ich aber nachvollziehen. Im Gegensatz zu den anderen Herstellern scheint Apple länger von Lieferverträgen für Speicher profitiert zu haben. Aber jetzt kommen sie nicht mehr umher und müssen die Preise erhöhen.
Bei den MacBooks ist nicht nur der Grundpreis teurer. Zusätzlich sind auch die Aufpreise für mehr RAM teurer
Meine Wunschconfig ist entspannte 500€ teurer
Dann muss mein iPhone pro halt ein Jahr länger durchhalten
Der absolute Hammer. Wirklich krass die Preiserhöhungen. Parallel dazu viele Geräte aus dem Softwaresupport zu werfen, ist schon eine extrem harte Nummer. So krass habe ich das noch nie erlebt bei Apple. Ich denke das ist auch ein sehr hohes Risiko für Apple, wenn das nicht funktioniert. Dieses mal ist kein Steve Jobs da, der den Laden retten kann. Hier werden Erinnerungen an die 90er Jahre wach, wo Apple viel zu teuer war und dadurch fast Pleite ging. Man darf gespannt sein, ob das jetzt nicht nach hinten los geht. Ich für meinen Teil werde 3 fest eingeplante Käufe definitiv verschieben oder überhaupt nicht mehr kaufen. Die Preiserhöhungen auf die Speicherkriese zu schieben, wenn man kaum Speicher einbaut. Genau mein Humor. Einfach nur frech.
Vor allem ist das purer Zynismus
Auf der einen Seite investieren viele, die auch als OEMs auftreten, in massenhaft AI Bullshit, während sie andererseits damit eine Schieflage auslösen, die sie nur mit Preiserhöhung kompensieren wollen, damit Rendite für shareholder stabil bleibt
Man erzeugt also künstlich einen Zustand, in der Hoffnung, dass KI etwas nützt, während man Versorgungs- und Umweltschäden dafür in Kauf nimmt
Nicht gerade ein rationaler move
Tja… Apple TV wird wohl doch nix mit Neukauf. Der Preis ist ja exorbitant.
Warte auf die nächste Generation von ATV. Die kostet dann 600€ mit dem Versprechen, dass Siri AI bestimmt ganz ganz ganz toll wird. Ach halt. Gibt es ja nicht für Europa. Nun ja …. Das ist nur ein Detail. Zahlen kannst und darfst trotz wie ein Honk.
Demnach wohl eher kein iPhone 18 Pro Max für mich, dann muss das 15er noch ein Jahr durchhalten bis sich die Preise wieder normalisieren ..
Die Wiederverkaufspreise dürften dann auch sehr zulegen…
Na ja, im Windows-Markt sieht es ha nicht besser aus – besonders was hochwertigere Komponenten angeht.
Dreist ist es, ein 4 Jahre altes Krueppel Apple TV und die Schwach- Pods im Preis derart zu erhöhen. Sorry. Da hört das Verständnis auf. Wieder mal typisch Apple. Apple hat es ja immer hin 2 Jahre durchgehalten mal moderate Preise zu haben bei ihren MacBooks bspw. damit ist nun wieder Schluss. JETZT sind wieder Mondpreise angesagt. Und ja ja ich weiß, Apple ist nicht den Kunden verpflichtet sondern seinen Aktionären und die wollen Gewinne sehen. Ich hasse es
Ein Glück, dass mein Bruder in der Schweiz das iPad Pro elf bei Amazon für 882 € gekauft hat. Also natürlich, wenn man es umrechnet.