Apple verliert Vision-Pro-Manager an OpenAI

Apple muss einen weiteren prominenten Abgang im Hardwarebereich verkraften. Paul Meade, zuletzt als Vizepräsident für die Entwicklung der Vision Pro sowie künftiger Smart-Glasses-Projekte verantwortlich, verlässt das Unternehmen und wechselt zu OpenAI. Dort soll er an einer neuen Generation KI-gestützter Hardware arbeiten.

Werkeln gemeinsam an neuer KI-Hardware: Sam Altman und Jony Ive

Der Personalwechsel fällt in eine Phase, in der Apple seine Produktstrategie im Bereich tragbarer Computer neu ausrichtet. Nachdem sich die Vision Pro trotz hoher technischer Ambitionen nicht als Massenprodukt etablieren konnte, richtet sich der Fokus zunehmend auf leichtere Brillen mit KI-Funktionen. Über diese Neuausrichtung hatten wir bereits im Frühjahr berichtet.

OpenAI-Team aus ehemaligen Apple-Managern

Meade war seit 2017 Teil von Apples Vision Products Group und verantwortete seit 2019 die Hardwareentwicklung der Vision Pro. Zuvor arbeitete er unter anderem an iPad und iPhone. Seine Aufgaben übernimmt künftig sein langjähriger Stellvertreter Fletcher Rothkopf.

Bei OpenAI trifft Meade auf mehrere frühere Apple-Führungskräfte. Bereits zuvor waren Jony Ive, Tang Tan und Evans Hankey zu dem KI-Unternehmen beziehungsweise dessen Hardwareprojekten gewechselt. OpenAI verfolgt seit geraumer Zeit den Aufbau einer eigenen Gerätefamilie rund um künstliche Intelligenz. Über die Zusammenarbeit von OpenAI und Jony Ive sowie die Hardwarepläne des Unternehmens hatten wir bereits mehrfach berichtet.

Welche Produkte Meade konkret mitentwickeln wird, ist bislang nicht bekannt. OpenAI arbeitet nach eigenen Angaben an mehreren KI-Geräten, die in den kommenden Jahren erscheinen sollen.

Umbau bei Apple setzt sich fort

Für Apple kommt der Abgang zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Erst vor kurzem wurde die Hardwareorganisation nach dem Führungswechsel an der Unternehmensspitze neu strukturiert. Mehrere Verantwortlichkeiten wurden neu verteilt, zahlreiche Manager mussten sich mit neuen Führungsebenen arrangieren:

Auch innerhalb der Vision-Sparte gab es zuletzt erhebliche Veränderungen. Mike Rockwell wechselte bereits in den Siri-Bereich und nahm mehrere Führungskräfte mit. Parallel dazu hat Apple mehrere Headset-Projekte eingestellt oder verschoben und konzentriert sich verstärkt auf KI-Brillen, die langfristig eine alltagstauglichere Alternative zur Vision Pro darstellen sollen.

