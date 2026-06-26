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Auch Apple-TV-Preise verwundern

MacBook Neo bei Apple gebraucht deutlich teurer als anderswo neu
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Gut drei Monate nach seiner Vorstellung ist das MacBook Neo jetzt auch generalüberholt bei Apple erhältlich. Verglichen mit früher eingeführten Apple-Produkten erfolgt dieser Schritt ungewöhnlich früh. Der Zeitpunkt der Bereitstellung im Apple Refurb Store ist allerdings auch aus einem anderen Blickwinkel betrachtet verwunderlich. Das MacBook Neo erscheint dort genau einen Tag, nachdem Apple den Preis für sein jüngstes Notebook und zahlreiche weitere Hardware-Produkte deutlich erhöht hat.

Generalüberholt teurer als neu

Die Preiserhöhungen von Apple betreffen keinesfalls nur neue Produkte. Auch die im Apple Refurb Store angebotenen Macs sowie weitere Geräte sind teurer geworden. Dadurch kostet ein aktuell von Apple generalüberholt angebotenes MacBook Neo mit 256 GB Speicherplatz 679 Euro, also 20 Euro weniger, als das Gerät ursprünglich gekostet hat. Bei der angezeigten Ersparnis legt Apple allerdings den jetzigen Neupreis zugrunde und vermittelt so den Eindruck, das Gerät sei 120 Euro günstiger als zu seiner Markteinführung.

Macbook Neo Refurb

Bei Amazon bekommt man das MacBook Neo derweil weiterhin als Neuware zu Preisen ab 599 Euro und somit nicht nur 200 Euro billiger als bei Apple selbst, sondern auch deutlich günstiger, als das Gerät gebraucht von Apple verkauft wird. Auch MediaMarkt hält sich noch an die alten Apple-Preise, gewährt auf diese jedoch keine zusätzlichen Rabatte mehr.

Produkthinweis
Apple 13" MacBook Neo Laptop mit A18 Pro Chip: Entwickelt für KI und Apple Intelligence, Liquid Retina Display, 8 GB... 599,00 EUR 699,00 EUR

Auch Apple TV deutlich teurer

Auch bei der Set-Top-Box Apple TV zählt der Apple-Chef Tim Cook die Scheine und hat dafür gesorgt, dass diese ohne einen Modellwechsel jetzt als generalüberholte Ware mehr kostet als gestern noch neu. Im deutschen Apple Refurb Store wird das Gerät in der kleinen Version für 189 Euro und in der Variante mit Ethernet für 249 Euro angeboten.

Apple Tv Mediamarkt

Bislang hat man für die seit vier Jahren erhältliche Set-Top-Box neu je nach Ausführung 169 Euro oder 189 Euro bezahlt. Apple verlangt stattdessen jetzt satte 229 Euro beziehungsweise 299 Euro. Für Interessenten lohnt sich ein Ausflug zu Mediamarkt. Dort wird die kleine Version aktuell noch für 153 Euro angeboten.
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26. Juni 2026 um 14:57 Uhr von Chris Fehler gefunden?


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  • Seit heute gibt’s bei Amazon auch kein aktuelles AppleTV mehr.

  • Oh Mensch. Warte schon die ganze Zeit auf den neuen ATV und überlege, ob ich jetzt doch noch beim alten Modell zuschlagen soll. Da dürfte der neue ja nochmal gut teurer werden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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