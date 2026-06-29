OpenAI hat eine Vorschau auf die neue Modellfamilie GPT 5.6 vorgestellt. Nachdem das Unternehmen zuletzt mit GPT 5.5 die Fähigkeiten seiner KI für komplexe Arbeitsabläufe und agentisches Arbeiten erweitert hatte, folgt nun der nächste Entwicklungsschritt. Neu ist nicht nur eine leistungsstärkere Modellgeneration, sondern auch eine neue Aufteilung in drei Varianten mit unterschiedlichen Schwerpunkten.

Zum Start erhalten zunächst ausgewählte Partner Zugriff auf die Modelle. OpenAI begründet den eingeschränkten Test mit zusätzlichen Sicherheitsprüfungen und Druck durch zuständige US-Behörden. In den kommenden Wochen sollen GPT 5.6 Sol, Terra und Luna anschließend schrittweise für ChatGPT, Codex und die Programmierschnittstelle freigegeben werden.

Drei Modelle für unterschiedliche Einsatzzwecke

An der Spitze der neuen Modellfamilie steht GPT 5.6 Sol. Es richtet sich an anspruchsvolle Aufgaben wie Softwareentwicklung, wissenschaftliche Analysen oder Sicherheitsforschung. Ergänzt wird es durch GPT 5.6 Terra, das laut OpenAI eine ähnliche Leistungsfähigkeit wie GPT 5.5 bieten soll, dabei aber deutlich günstiger arbeitet. GPT 5.6 Luna ist als besonders schnelles und kostengünstiges Modell für alltägliche Aufgaben vorgesehen.

Für Sol führt OpenAI zudem neue Arbeitsmodi ein. Ein erweiterter Denkmodus soll der KI mehr Zeit für komplexe Überlegungen geben. Im sogenannten Ultra Modus können mehrere spezialisierte Teilagenten gemeinsam an einer Aufgabe arbeiten. Dadurch sollen umfangreiche Programmierprojekte oder wissenschaftliche Analysen schneller abgeschlossen werden. In internen Tests erreicht Sol bessere Ergebnisse als GPT 5.5 bei Programmierung, Biologie und Cybersicherheit.

Mehr Sicherheit begleitet leistungsfähigere KI

Parallel zum Leistungszuwachs legt OpenAI einen deutlichen Schwerpunkt auf Sicherheitsmaßnahmen. Das Unternehmen spricht von seinem bislang umfangreichsten Schutzsystem. Mehrere Kontrollstufen sollen verhindern, dass die Modelle für Angriffe auf Computersysteme oder andere verbotene Zwecke eingesetzt werden. Neben den im Modell integrierten Schutzmechanismen kommen zusätzliche Prüfungen während der Antworterstellung sowie eine Überwachung verdächtiger Nutzungsmuster zum Einsatz.

Nach Angaben von OpenAI erkennen die neuen Modelle Schwachstellen in Software besser, bleiben bei vollständigen Angriffsszenarien jedoch bewusst eingeschränkt. Gleichzeitig räumt das Unternehmen ein, dass GPT 5.6 durch seine größere Eigenständigkeit gelegentlich mehr Initiative zeigt als gewünscht. In internen Tests erledigte das Modell vereinzelt Arbeitsschritte oder traf Entscheidungen, die Nutzer nicht ausdrücklich angefordert hatten. Die Häufigkeit solcher Fälle sei gering, werde vor einer allgemeinen Freigabe aber weiter untersucht.