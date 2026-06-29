OpenAI startet Vorschau mit Sol, Terra und Luna
ChatGPT 5.6: Drei Modellvarianten und schärfere Schutzmechanismen
OpenAI hat eine Vorschau auf die neue Modellfamilie GPT 5.6 vorgestellt. Nachdem das Unternehmen zuletzt mit GPT 5.5 die Fähigkeiten seiner KI für komplexe Arbeitsabläufe und agentisches Arbeiten erweitert hatte, folgt nun der nächste Entwicklungsschritt. Neu ist nicht nur eine leistungsstärkere Modellgeneration, sondern auch eine neue Aufteilung in drei Varianten mit unterschiedlichen Schwerpunkten.
Zum Start erhalten zunächst ausgewählte Partner Zugriff auf die Modelle. OpenAI begründet den eingeschränkten Test mit zusätzlichen Sicherheitsprüfungen und Druck durch zuständige US-Behörden. In den kommenden Wochen sollen GPT 5.6 Sol, Terra und Luna anschließend schrittweise für ChatGPT, Codex und die Programmierschnittstelle freigegeben werden.
Drei Modelle für unterschiedliche Einsatzzwecke
An der Spitze der neuen Modellfamilie steht GPT 5.6 Sol. Es richtet sich an anspruchsvolle Aufgaben wie Softwareentwicklung, wissenschaftliche Analysen oder Sicherheitsforschung. Ergänzt wird es durch GPT 5.6 Terra, das laut OpenAI eine ähnliche Leistungsfähigkeit wie GPT 5.5 bieten soll, dabei aber deutlich günstiger arbeitet. GPT 5.6 Luna ist als besonders schnelles und kostengünstiges Modell für alltägliche Aufgaben vorgesehen.
Für Sol führt OpenAI zudem neue Arbeitsmodi ein. Ein erweiterter Denkmodus soll der KI mehr Zeit für komplexe Überlegungen geben. Im sogenannten Ultra Modus können mehrere spezialisierte Teilagenten gemeinsam an einer Aufgabe arbeiten. Dadurch sollen umfangreiche Programmierprojekte oder wissenschaftliche Analysen schneller abgeschlossen werden. In internen Tests erreicht Sol bessere Ergebnisse als GPT 5.5 bei Programmierung, Biologie und Cybersicherheit.
Mehr Sicherheit begleitet leistungsfähigere KI
Parallel zum Leistungszuwachs legt OpenAI einen deutlichen Schwerpunkt auf Sicherheitsmaßnahmen. Das Unternehmen spricht von seinem bislang umfangreichsten Schutzsystem. Mehrere Kontrollstufen sollen verhindern, dass die Modelle für Angriffe auf Computersysteme oder andere verbotene Zwecke eingesetzt werden. Neben den im Modell integrierten Schutzmechanismen kommen zusätzliche Prüfungen während der Antworterstellung sowie eine Überwachung verdächtiger Nutzungsmuster zum Einsatz.
- PDF-Download: GPT-5.6 Preview System Card
Nach Angaben von OpenAI erkennen die neuen Modelle Schwachstellen in Software besser, bleiben bei vollständigen Angriffsszenarien jedoch bewusst eingeschränkt. Gleichzeitig räumt das Unternehmen ein, dass GPT 5.6 durch seine größere Eigenständigkeit gelegentlich mehr Initiative zeigt als gewünscht. In internen Tests erledigte das Modell vereinzelt Arbeitsschritte oder traf Entscheidungen, die Nutzer nicht ausdrücklich angefordert hatten. Die Häufigkeit solcher Fälle sei gering, werde vor einer allgemeinen Freigabe aber weiter untersucht.
Also ich finde es beängstigend, wenn die KI mehr Initiative zeigt als gewünscht, oder wenn sie Entscheidungen trifft, die Nutzer nicht ausdrücklich angefordert hatten. Wo wird das hinführen?
Dieses Denken sorgt dafür, dass dieses Land rückständig bleibt
Solche kritischen Fragen sind notwendig, damit KI sinnvoll gelenkt entwickelt wird und nicht alles was machbar ist auch blind umgesetzt wird.
Hallo Robert, dieses Verhalten bezeichnet man als menschlich. Unbekanntes kann Bedenken und Ängste auslösen. Das ist auch gut so, denn dann beginnt man nachzudenken. Und genau dieses Nachdenken muss stattfinden. KI als gegeben hinnehmen bzw. alles einfach nur machen, weil es eben geht, ist in jedem Fall die schlechteste Lösung.
naja was haben wir festgestellt es wird teurer es wird teurer und sonst eigentlich nichts ich nutze ChatGPT schon länger nicht mehr weil es einfach mein Anforderungen nicht entspricht Gemini kann das wesentlich besser außerdem ist ChatGPT ja komplett zensiert, man muss aufpassen dass man bestimmte Dinge nicht verlangen darf sonst wird man ignoriert. Sehr interessant bei Gemini funktionieren die Befehle und bei Grok auch nur ChatGPT ist sehr scharf eingestellt, ein bisschen Abweichung vom Mainstream und schon versucht einen die KI zu belehren. Auf Hinweise danach die zur Richtigstellung dienen antwortet die KI ja tut mir leid. Auf die nächste gleiche Frage wieder antwortet sie wieder falsch und zensiert.
Meine Anfragen bezogen sich wesentlich auf die Kernelemente von Druckwasser Reaktoren
Interessant, ich versuche auch gelegentlich Gemini zu nutzen, die Ergebnisse sind mit Abstand aber immer schlechter als bei ChatGPT, was mir leider den Wechsel verhindert.
Ich habe genau das Gegenteil festgestellt: ganz bestimmte Anfragen hat Gemini nicht korrekt beantwortet. Eigentlich sogar fatal. Auf meinen Einwand kam dann immer: du hast recht, tut mir leid. Identische Anfrage bei ChatGpt : absolut korrekt. Auch korrekt beantwortet von Claude. Gemini sehe ich persönlich kritisch. Aber wie heißt es so schön: KI kann Fehler machen.