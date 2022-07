macOS 12.5 beseitigt Touch-Bar-Fehler und Audioprobleme

Weiterhin vorhanden ist dagegen ein Speicherfehler in der Finder-Suche, auf den Mac-Besitzer erstmals mit macOS 12.0.1 aufmerksam wurden. Der Fehler tritt auf, wenn man regelmäßig die Suchfunktion in den Finder-Fenstern (nicht mit der Spotlight-Suche in der Menüleiste zu verwechseln) verwendet. Die dynamische Suchergebnisse können, wenn nur die ersten Buchstaben des gesuchten Begriffs eingegeben werden, schnell auf mehrere Tausend Einträge wachsen. Der dadurch belegte Speicher wird auch nach Beenden der Suche nicht mehr vom System freigegeben , was zu Leistungseinbußen und Problemen führen kann.

Der Entwickler Martin Persson hatte ursprünglich auf das Problem aufmerksam gemacht. Seinen Recherchen zufolge hatte das Vorhandensein einer AirPlay-Taste in der Touch Bar zur Folge, dass das MacBook permanent nach erreichbaren AirPlay-Geräten sucht, was sich durch massive Einbußen der Netzwerkleistung bemerkbar machte.

Es gibt eine gute Nachricht für Freunde der in verschiedenen Apple-Notebooks verbauten Touch Bar. Vergangenen Monat hatten wir darauf hingewiesen , dass die AirPlay-Steuerung über die Touch-Eingabeleiste zu massiven Leistungsverlusten führen kann. Diesen Fehler hat Apple mit der in der vergangenen Woche ausgegebenen macOS-Version 12.5 behoben.

