macOS 12.2: Speicherfehler bei Finder-Suche weiter vorhanden

macOS Monterey schleppt auch in der neuesten Version 12.2 einen gravierenden, bereits seit macOS 12.0.1 bekannten Speicherfehler mit sich herum. So gibt die auch mit dem Tastenkürzel Befehl-F aktivierbare Suchfunktion im Finder des Mac den benutzten Arbeitsspeicher nicht mehr frei, was früher oder später zu Abstürzen und sonstigen Fehlfunktionen führen kann.

Unter Entwicklern sind derartige Fehler als „Memory Leak“ (Speicherleck) bekannt. Die Auswirkungen dieses unter macOS 12.2 weiterhin vorhandenen Problems beschreibt das Onlinemagazin The Eclectic Light Company im Detail.

Der Fehler kommt dann zum Tragen, wenn man regelmäßig die Suchfunktion in den Finder-Fenstern (nicht mit der Spotlight-Suche in der Menüleiste zu verwechseln) verwendet. Hier zeigt macOS bereits mit der Eingabe des ersten Buchstabens in das Suchfeld lokale Übereinstimmungen an und grenzt die Ergebnisse mit jedem weiteren eingegebenen Zeichen weiter ein. Wenig verwunderlich sind die Ergebnislisten dann zunächst oft Tausende Treffer lang und werde erst nach Eingabe mehrerer Zeichen einigermaßen konkret.

Eigentlich sollte macOS diese langen Listen nach erfolgter Suche wieder vergessen, doch sorgt der nun schon seit mehreren Systemversionen bekannte Speicherfehler dafür, dass der im Rahmen des Vorgangs belegte Speicher nicht mehr freigegeben wird.

Workaround Spotlight-Suche

Die beste Empfehlung scheint momentan, die Suchfunktion in den Finder-Fenstern von macOS bis auf weiteres nicht mehr zu verwenden, und stattdessen mit der Spotlight-Suche zu arbeiten. Diese ist vom genannten Problem nämlich nicht betroffen.

Wer stattdessen weiterhin auf die Finder-Suchfunktion setzen will, tut gut daran, statt Buchstabe für Buchstabe einzutippen, einfach gleich den kompletten Suchbegriff per Copy und Paste einzusetzen. Alternativ kann man sich auch in Selbstdisziplin üben und die Finder-Suchfunktion zwar ganz gewöhnlich verwenden, dafür aber den Finder selbst in regelmäßigen Abständen neu starten – das Tastenkürzel hierfür lautet Befehl-Alt-Escape. Wie oft ihr den Finder nun auf diese Weise abschießen müsst, hängt im Wesentlichen von dem im Mac vorhandenen Arbeitsspeicher ab. Wünschenswert wäre schlicht und einfach, dass Apple hier schnell mit einer Fehlerbehebung auf den Plan tritt.