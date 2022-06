Mac mit Touch Bar? Deaktiviert die AirPlay-Taste!

Der schwedische Entwickler Martin Persson hat in seinem privaten Blog einen Erfahrungsbericht veröffentlicht, der alle Anwender interessieren sollte, die in ihren Macs noch über die berührungsempfindliche Touch Bar verfügen. Die intelligente Eingabeleiste ist unter macOS Monterey offenbar in der Lage die Netzwerk-Performance massiv zu beeinträchtigen.

Die ganz kurze Variante: Ist in der Touch Bar die Taste zum direkten AirPlay-Zugriff konfiguriert und sichtbar, sorgt dies in regelmäßigen Abständen für einen Einbruch der möglichen Netzwerkgeschwindigkeiten und für eine deutliche Verschlechterung der sogenannten „Responsiveness“ – dabei handelt es sich um einen von Apple ermittelten Wert, der die Reaktionsfähigkeit der eigenen Maschine im Netzwerk beschreibt.

Die „Responsiveness“, die ihr im Terminal mit dem Befehl „networkQuality“ ermitteln könnt, kann als Niedrig, Mittel oder Hoch bewertet werden und berücksichtigt wie schnell die Online-Performance des eigenen Systems an seine Grenzen kommt wenn Upload und Download gleichzeitig ausgelastet werden. Auf dem Mac lässt sich dieser Wert auch über die kostenfreie Speediness-App ermitteln, die das Ausführen des Terminal-Kommandos übernimmt und die Ergebnisse in einer einfachen Benutzeroberfläche anzeigt.

Regelmäßige Performance-Einbrüche

Zurück zu Martin Persson: Nach tagelanger Fehlersuche ist dem Entwickler aufgefallen, dass die aktivierte AirPlay-Taste in der Touch Bar dafür sorgt, dass der Mac den Prozess „AirPlay (DFRExtra)“ im Systemhintergrund ausführt, der offenbar in Eigenregie immer wieder Ausschau nach AirPlay-kompatiblen Geräten im Netzwerk hält, was wiederum zu einem vorübergehenden Einbruch der Netzwerk-Performance führt.

Wie stark der Prozess an der Performance des Systems zehren kann hat Persson bei Einsatz der Remote-Desktop-Software Parsec im Video festgehalten und empfiehlt, das dauerhafte deaktivieren der Touch Bar-Taste. Das Problem ist an Apple gemeldet.

Video: Prozess „AirPlay (DFRExtra)“ wird abgeschossen