Zu dem Umschwung bei Apple und damit verbunden einem ersten Eingeständnis diesbezüglich dürfte nicht zuletzt auch die Tatsache geführt haben, dass die Problematik in den vergangenen Wochen mehr Medienpräsenz erhalten hat. Auch jetzt noch ist es wichtig, dass sich betroffene Nutzer diesbezüglich an den Apple-Support wenden, auch um den Technikern die Bandbreite der Problematik und damit verbunden auch mehr Details zu betroffenen Geräten und Softwareversionen zu übermitteln. Obendrauf kann es sicher nicht schaden, auf diese Weise das Vorhandensein des Problems und damit verbunden eventuelle Ansprüche auch außerhalb der Garantiezeit zu dokumentieren.

Überbewerten darf man die aktuelle Stellungnahme natürlich nicht, zumal der Hersteller damit verbunden keinerlei zeitliche Zusagen verbindet. Auch ist, bis der Fehler final behoben ist, keinesfalls geklärt, ob sich der Fehler tatsächlich auch per Softwareupdate beheben lässt. Die Probleme scheinen zwar mit dem Speichermanagement der Computer in Verbindung zu stehen, ein grundsätzliches Fehlverhalten der Audiobausteine ist aber nicht generell auszuschließen.

Vergangene Woche haben wir zuletzt über die teils massiven Probleme bei der Audiowiedergabe mit aktuellen MacBook-Modellen berichtet. Weitgehend unabhängig von der genutzten Software stören in unterschiedlicher Häufigkeit auftretende Knister- und Knackgeräusche die Audioausgabe über die Lautsprecher der Geräte. Erstmals hat Apple nun eingestanden, dass das Problem bekannt ist und an einer Lösung gearbeitet wird.

Knistern und Knacken Apple will Mac-Audioprobleme per Softwareupdate beheben

Insert

You are going to send email to