macOS 12.5 und iPadOS 15.6 beheben störende Probleme

Es sei ein Problem in Safari behoben worden, das dazu geführt hätte, dass neu geladene Tabs möglicherweise eine zuvor besuchte Seite aufrufen würden. Ansonsten führt Apple die üblichen Verbesserungen, Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates an. Letztgenannte fasst Apple in dem Support-Dokument #HT201222 („Informationen zu Apple-Sicherheitsupdates“) zusammen.

macOS 12.5, das auf dem MacBook Air mit einer Dateigröße von 2,2 GB einläuft, führt in seinen Update-Notizen dabei lediglich eine Verbesserung an.

Zusammen mit der Ausgabe von iOS 15.6 hat Apple gestern vier weitere System-Aktualisierung in den Ring geschoben, die zu den letzten Updates der jeweiligen Hauptversionen gehören dürften. Der Herbst und damit auch die Ausgabe von macOS Ventura und iOS 16 sind nicht mehr all zu weit entfernt.

