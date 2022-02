Mac-Geheimtipp Notenik: Eine persönliche Wissensdatenbank

Fast die gesamte Notenik-Applikation lässt sich über Tastaturbefehle steuern, die sich in den umfangreichen Menüs der Anwendung einsehen und entdecken lassen. Wir empfehlen euch einen ausführlichen Blick auf und in die beim Erststart automatisch geöffnete „Notenik Knowledge Base“ zu werfen, die viele Eigenarten, Besonderheiten und Funktionen der Mac-Anwendung erklärt und dabei selbst als gutes Beispiel für einen möglichen Anwendungszweck dient.

Die Inhalte lassen sich in Notenik selbst bearbeiten und editieren, untereinander verlinken und hierarchisch strukturieren. Gesichert werden die Karteikarten in sogenannten Kollektionen, von denen beliebig viele erstellt werden können. Standardmäßig werden diese dann im iCloud Drive gesichert und so zwischen euren Rechnern automatisch synchronisiert.

Mit der Frage, wie sich wichtige Informationen auf dem Mac sammeln, arrangieren, miteinander verknüpfen und zum einfachen Nachschlagen bestmöglich aufbereiten lassen, haben sich im vergangenen Jahr gleich eine ganze Handvoll Software-Autoren auseinandergesetzt. Diese arbeiten an Lösungen wie Zettlr , Obsidian und FSNotes , die alle eigene Ansätze verfolgen, sich in Teilen aber für identische Werkzeuge entschieden haben.

