Genial für Spotify: „Organize Your Music“ schafft Ordnung

Zwar haben wir 2016 schon mal auf die Web-Anwendung mit dem griffigen Titel Organize Your Music hingewiesen, wollen euch das Portal jetzt aber noch mal in Erinnerung rufen, da wir uns gerade selbst gefreut haben, dass die Online-Anlaufstelle für Musikliebhaber mit Ordnungssinn noch immer verfügbar und nach wie vor verdammt funktional ist.

Erst wird eure Spotify-Musik gescannt…

Organize Your Music bittet euch nach dem Aufruf um eine einfache Auswahl, die ihr mit der Antwort auf eine ebenso einfache Frage trefft: was genau wollt ihr eigentlich organisieren?

Lieder die ihre in euer Bibliothek gespeichert habt? Lieder die ihr zu einer Playlist hinzugefügt habt? Lieder in einer Playlist der ihr bereits folgt? Eine ganz bestimmte Playlist? Oder eure gesamte Musik?

Ist die Auswahl getroffen, werdet ihr zum Login mit euren Spotify-Kontodaten aufgefordert und dürft anschließend den Scan eurer Musik-Sammlung abwarten. Die euch dann zur Verfügung stehenden Optionen sind mannigfaltig.

… dann neu arrangiert

In der Standard-Ansicht listet „Organize Your Music“ erst mal alle eure Playlisten und sortiert eure Songs dann schon mal vor in häufige Genres und Sub-Genres (synthwave, funk, float house etc.), in Moods (dancable, chill, happy, sad etc.), in Dekaden (2010er, 1980er, 1950er etc.), in Popularität, Länge und dem Zeitpunkt zu dem ihr die Songs und Playlisten entdeckt habt.

Aus diesen Vorsortierungen könnt ihre beliebige wählen und bekommt dann eine Tracklist angezeigt, die sich nach Metadaten wie Energie, BPM, Genre, Länge und Interpret sortieren oder auch in eine konfigurierbare grafische Repräsentation plotten lässt.

Hier lassen sich dann wieder beliebige Tracks auswählen und in eine neue Playlist überführen, die anschließend im eigenen Spotify-Account gesichert werden kann. Klingt erst mal kompliziert, versorgt euch jedoch mit neuen Perspektiven und ganz hervorragenden Wiedergabelisten nach eurem Geschmack.