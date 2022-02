Broadcasts und QuickScan: Neue Features für Online-Radio und Scanner

In der jetzt verfügbaren Version 4.8 integriert QuickScan nun auch das Google Drive, das in den Einstellungen der App als Standard-Speicherort konfiguriert werden kann. Die Anwendung ist komplett kostenlos und kann ohne Einschränkung und ohne Bezahlung genutzt werden. Nach dem Scanvorgang erscheint lediglich ein Spenden-Hinweis, der sich gegen Zahlung einer freiwilligen Spende ausblenden lässt.

Die Dokumenten-Scanner-Applikation QuickScan nutzen wir, wenn wir uns nicht in unmittelbarer Schreibtischnähe und damit auch nicht in der Nähe des hier dauerakiven ScanSnap-Scanners befinden.

