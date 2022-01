Mac-App-Tipp Tinkle: Fokuswechsel lässt Fenster flackern

In der Tinkle-App wählt ihr lediglich den dafür einzusetzenden Effekt sowie eure Wunschfarbe. Tinkle nutzt Apples Metal-API um die Fenster wahlweise mit dem Effekt „Shockwave“ aufblitzen, oder von dem Effekt „Neon“ einrahmen zu lassen. Die Effekte lassen sich beide sowohl in Rot, Grün oder Blau als auch in Weiß, Grau oder Schwarz abspielen. Fertig.

Die App nennt sich Tinkle , besitzt fast keine Einstellungen und ist erst seit kurzem in der generalüberholten Version 2.0 verfügbar. Tinkle läuft nach dem Start in der Mac-Menüleiste und kümmert sich ausschließlich um eine Funktion: Sobald das aktuell genutzte Programmfenster gewechselt wird, ob nun durch ein Tastaturkürzel oder einen Druck auf Maus oder Trackpad, lässt Tinkle das nun im Fokus der Aufmerksamkeit stehende Fenster kurz aufflackern.

