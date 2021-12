Geheimtipp OnlySwitch: Schaltzentrale in der Mac-Menüleiste

Hier setzt der Open-Source-Download OnlySwitch an und will die wichtigsten Umschalter hinter einem Menüleisten-Symbol zusammenfassen. Die Auswahl welche Funktionen Landrin dabei als wichtig einstuft ist natürlich sehr subjektiv, bietet in der aktuell verfügbaren Version 0.9 aber wenig Anlass zur Kritik.

Ein sehr begrüßenswerter Ansatz: Statt den begrenzten Platz in der Mac-Menüleiste mit zahlreichen Kleinstanwendungen zu füllen, die genau eine Funktion beherrschen, hat der in Amsterdam ansässige Entwickler Jack Landrin eine Menüleisten-Anwendung entwickelt, die eine gemeinsame Oberfläche für viele der häufig benötigten Singletasker bereitstellt.

