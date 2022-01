Sparkle für Mac: Webseiten-Baukasten in neuer Version 4

Ohnehin versucht Sparkle ein faires Lizenzmodell zu implementieren. Es gibt zwar die Möglichkeit zum Abo mit jährlichen Zahlungen in Höhe von 76 Euro, aber auch ganz konventionelle Lizenzen zum Einmalkauf, die je nach Funktionsumfang für 33 Euro (Sparkle Basic), 55 Euro (Sparkle One) oder 130 Euro (Sparkle Pro) angeboten werden.

Dass der Bau eigener Webseiten auch Spass machen und nahezu ohne Vorkenntnisse ablaufen kann, zeigt die Mac-Anwendung Sparkle . Der Download lässt sich am ehesten mit der schon länger nicht mehr von Apple angebotenen iWeb-Applikation vergleichen, die Erstellung und Pflege eigener Webseiten nach dem Baukastensystem ermöglichte. Dieses bietet auch Sparkle schon mehrere Jahre an und hat dieses in Version 4.0 nun perfektioniert.

