Cursor Pro 2: Mehrwert-App für Vorträge und Bildschirmaufnahmen

Die Mac-Applikation Cursor Pro ist in der neuen Version 2.0 erschienen und sollte euch einen Blick wert sein, wenn ihr euren Mac-Bildschirm häufiger teilen, aufnehmen oder während laufender Präsentationen den interessierten Augen Dritter zur Verfügung stellen müsst. In genau diesen Situationen bietet der von Martin Lexow in Potsdam entwickelte Download nämlich eine Handvoll praktischer Hilfswerkzeuge, die so schnell beschrieben wie verstanden sind.

Bunter Rahmen und Klick-Animationen

Cursor Pro 2 tritt dabei mit einem angenehm klaren Angebot auf: Für 9 Euro bietet der Mac-App-Store-Download mehrere Werkzeuge an, die den sonst recht unscheinbaren Mauszeiger unter macOS Big Sur hervorheben, damit dessen Einsatz in Videos, auf Leinwänden und im Gespräch beim Kunden deutlicher wird.

Ist die App installiert (und die benötigte Berechtigung für den Bildschirmzugriff in den Systemeinstellungen gewährt) hebt Cursor Pro die Position des Mauszeigers durch einen bunten Rahmen hervor, der sich detaillier konfigurieren lässt und sowohl in Form als auch in Farbe und Intensität angepasst werden kann. Auf Maus- beziehungsweise Trackpad-Klicks reagiert Cursor Pro mit kleinen Animationen, die durch Farbgebung und perspektivischer Verzerrung schnell klar machen ob die linke, die rechte oder die mittlere Maustaste gedrückt wurde.



Lupe aus Tastendruck

Darüber hinaus bringt Cursor Pro eine Lupen-Funktion mit, die den Bereich unter dem Mauszeiger auf Tastendruck temporär vergrößert und wichtige Inhalte in laufenden Bildschirmaufnahmen so noch mal besonders in den Fokus der Aufmerksamkeit rückt.

Die App läuft wahlweise im Dock oder in der Mac-Menüleiste, ist 5 Megabyte klein und setzt zur Installation mindestens macOS 11.0 voraus.

In Zeiten, in denen geteilte Bildschirme in Zoom-Konferenzen und die Erstellung von Bildschirmaufnahmen zum Arbeitsalltag von immer mehr Anwendern gehört, bietet Cursor Pro 2 einen soliden Mehrwert für einen fairen Einmal-Preis.