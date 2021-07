Mac-Tastaturbefehle anzeigen und kennen

Mit KeyLimePie hat der Entwickler Ryan Hanson eine neue Mac-App am Start, die in die gleiche Kerbe wie das kürzlich von uns vorgestellte Keystroke Pro schlägt: Gedrückte Tastenkombinationen werden groß auf dem Bildschirm eingeblendet.

Die Funktion bei Präsentationen und Kursen ebenso hilfreich sein wie ein einem Videochat mit geteiltem Bildschirm, bei dem man mal eben ein Problem löst oder eine Arbeitsweise erklärt. Mit KeyLimePie habt ihr dabei die Möglichkeit, die gedrückte Tastenkombination nur kurz, oder durch Halten der Tasten auch über einen längeren Zeitraum hinweg anzuzeigen. Zudem lässt sich die eingeblendete Tastengrafik für Screenshots oder dergleichen auch mit der Maus an eine gewünschte Position ziehen.

Die App-Neuvorstellung lässt sich in vollem Umfang kostenlos nutzen, solange ihr euch nicht and dem damit verbunden stets eingeblendeten Verweis auf die KeyLimePie-App stört. Wer dieses „Wasserzeichen“ entfernen will, findet eine entsprechende Option zum Preis von 5,49 Euro als In-App-Kauf.

Übersicht aller Tastenkürzel

Und falls ihr diesen Artikel angeklickt habt, weil ihr euch eine Übersicht der für den Mac verfügbaren Tastaturkürzel erhofft habt, kann euch euch geholfen werden. Ihr findet beispielsweise auf der Webseite Use The Keyboard eine umfassende Zusammenstellung der in den unterschiedlichen Programmen verfügbaren Befehle.

Vergleichbares gibt es auch per App. Ein Klassiker ist hier das kostenlose CheatSheet mit der Funktion, bei längerem Drücken der Befehlstaste eine Übersicht der verfügbaren Tastaturkürzel einzublenden. KeyCue macht Ähnliches, ist allerdings kostenpflichtig.

Zu guter Letzt bietet natürlich auch Apple eine entsprechende Übersicht an und hält eine regelmäßig aktualisierte Liste der Mac-Tastaturkurzbefehle zum Abruf bereit. Ergänzend ist hier auch noch Apples Liste mit Safari-Kurzbefehlen und Gesten zu erwähnen, die sich ausschließlich auf das durch Tastatureingaben beschleunigte Bedienen von Apples Webbrowser konzentriert.