Faxdrucker für Mac: Sipgate bietet neue Versand-App an

Der VoIP-Dienstleister Sipgate hat seine Mac-Applikation zum Faxversand, den sogenannten Sipgate Faxdrucker, nach fast vier Jahren ohne Aktualisierung wieder zum Leben erweckt und bietet seit Ende 2021 Ausgabe 2.1 der kostenlosen App zum Download an.

App und als systemweites Druckziel

Der Sipgate Faxdrucker setzt ein Sipgate-Konto voraus, das den Versand von Faxen ermöglicht und wird in den App-Einstellungen mit diesem verbunden. Anschließend nimmt die Applikation PDF-Dokumente entgegen, die sich als Fax an ausgewählte Rufnummern und Empfänger senden lassen.

Neben der Drag-and-Drop-Übergabe von PDF-Dokumenten an die Mac-Anwendung, lässt sich diese auch aus nahezu allen Applikationen heraus über das Drucken-Menü mit Dokumenten füttern, die für den fax-Versand vorgesehen sind; daher auch die Namensgebung „Faxdrucker“.

So integriert sich der Sipgate Faxdrucker in das Druck-Menü von macOS und kann hier direkt als Ziel für die PDF-Ausgabe angewählt werden.

Die Faxdrucker-Applikation selbst lässt nur wenige Einstellungen zu. Anwender können den Kontrast der Dokumente beeinflussen und auswählen, ob eine Optimierung für bildlastige Dokumente vorgenommen werden soll. Anschließend werden die Dokumente an die Sipgate-Server übertragen und von diesen per Fax auf die Reise geschickt. Die Sendeberichte laden ihrerseits in einem gesonderten Bereich des Sipgate Faxdruckers.

Je nach Tarif kostenlos bzw. 84 Cent/Minute

In den Einstellungen zeigt die App euer aktuell vorhandenes Sipgate-Guthaben an und klärt so mit einem Blick darüber auf, ob sich aktuell überhaupt noch Faxe versenden lassen. Diese sind je nach gewähltem Tarif entweder inklusive oder werden mit 84 Cent pro Minute abgerechnet.

Die aktuelle Sipgate-Tarifübersicht könnt ihr in dieser Tabelle abrufen. Anders als früher sind die Fax-Funktionen inzwischen nicht mehr im kostenlosen Free-Tarif verfügbar sondern setzen mindestens den monatlich 9,90 Euro teuren „Sipgate Business S“-Tarif voraus.