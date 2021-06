Mac App Store: Wenn Apple plötzlich keine Updates mehr akzeptiert

So schnell kann es gehen. Die Mac-Applikation Max Inspect, die interessierte Anwender und Anwenderinnen seit Herbst 2018 dazu nutzen konnten die Code-Signaturen beliebiger Apps zu prüfen, deren Entitlements zu checken und sich kurz und knackig über die sonst unsichtbaren Metadaten aufklären zu lassen, wird zukünftig keine Updates mehr erhalten.

Unfortunately Apple is no longer accepting updates to Max Inspect, my app for inspecting entitlements, signing, etc. of Mac apps all in one place. The good news is the App still works on all versions of macOS from 10.13 to the current macOS 12 beta. https://t.co/9Sf9bJMpra

— Maxwell (@mxswd) June 16, 2021