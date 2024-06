Mac-App DockDoor: Vorschau der aktiven Programmfenster

Die neue Open-Source-Anwendung DockDoor erinnert an die über 10 Jahre alte Mac-Anwendung HyperDock, steht allerdings erst seit wenigen Tagen zum Download bereit und muss ihren Platz noch finden. Die Anwendung zeigt euch eine Vorschau aller aktiven Anwendungsfenster, sobald ihr mit dem Mauszeiger über eines der aktiven Icons in eurem Dock fahrt.

Dies ist besonders nützlich, wenn mehrere Fenster einer Anwendung geöffnet sind, manche minimiert, manche vielleicht hinter anderen App-Fenstern verborgen. In DockDoor lässt sich das gerade benötigte Fenster durch einen einfachen Mausklick in den Vordergrund bringen, ihr könnt ausgewählte Fenster in der Vorschau auch direkt schließen.

Kostenfreies Open-Source-Projekt

DockDoor ist eine Swift-Anwendung und integriert sich nahtlos in die Oberfläche von macOS. Entwickler Ethan Bills hat die Neuveröffentlichung auf dem Code-Portal GitHub veröffentlicht und bietet diese dort zur komplett kostenfreien Nutzung an. Die App unterstützt macOS 14 Sonoma und läuft sowohl auf Intel-Macs als auch auf neueren Maschinen mit Apples Prozessoren.

Um DockDoor nutzen zu können, müssen Anwender den Zugriff auf die Bedienungshilfen und auf die Bildschirmaufnahme gewähren, sind die Berechtigungen abgenickt, können eine Handvoll erweiterter Einstellungen über das DockDoor-Icon in der Mac-Menüleiste vorgenommen werden.

Nutzer können in den Einstellungen Einfluss auf die Animationen der App nehmen und die Größe der Vorschaufenster anpassen. Zusätzlich bietet DockDoor die Möglichkeit, mit der Tastenkombination “Ctrl + Tab” eine Übersicht aller offenen Fenster anzuzeigen und zwischen diesen zu wechseln.

Wer Interesse an einer verbesserten Fensterverwaltung auf seinem Mac hat, sollte DockDoor ruhig mal ausprobieren. Zwar sind die Konzepte nicht gänzlich neu, die Umsetzung macht jedoch einen performanten Eindruck und ist schnell verinnerlicht. In diesem Zusammenhang ebenfalls erwähnenswert: Die Mac-Anwendungen AltTab, SwitchCenter, QuickTab und Contexts: