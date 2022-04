SwitchCenter für macOS: Konkurrenz für Fenster-Umschalter AltTab

Mit SwitchCenter kündigt sich ein neuer Fenster-Umschalter für den Mac an, der verspricht aufgeräumter als Apples „Mission Control“-Ansicht auftreten zu wollen. SwitchCenter ordnet die offenen Programm-Fenster dafür nicht nur sortiert nach ihrer App-Zugehörigkeit an, sondern gestattet auch das Schließen einzelner Fenster und Applikationen sowie den direkten Wechsel in den Vollbildmodus.

