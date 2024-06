Disney+: Abo-Preise für Bestandskunden erhöhen sich

Im November des vergangenen Jahres führte der Videostreaming-Dienst Disney+ nicht nur eine neue Abovariante und Werbeunterbrechungen ein, sondern erhöhte gleichzeitig auch die Preise seines Premium-Zugangs von 8,99 Euro auf 11,99 Euro pro Monat. Seitdem müssen für die Buchung von Disney+ satte 30 Prozent mehr als zuvor bezahlt werden.

So bietet Disney seinen Neukunden seit November 2023 die drei Optionen “Standard mit Werbung”, “Standard” und “Premium” an.

Die günstigste Variante ist das “Disney+ Standard mit Werbung”-Abonnement, das für 5,99 Euro pro Monat erhältlich ist. Dieses Abonnement ermöglicht das Streaming mit Werbung und unterstützt eine Audioqualität von bis zu 5.1 sowie eine Videoqualität von bis zu 1080p Full HD. Nutzer können gleichzeitig auf zwei Endgeräten streamen.

Das “Disney+ Standard”-Abonnement kostet 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr und bietet Streaming ohne Werbeunterbrechungen. Es unterstützt ebenfalls eine Audioqualität von bis zu 5.1 und eine Videoqualität von bis zu 1080p Full HD. Neben dem gleichzeitigen Streaming auf zwei Endgeräten können Nutzer auch Inhalte auf bis zu zehn Endgeräte herunterladen.

Für Anwender, denen die höchste Qualität wichtig ist, gibt es das “Disney+ Premium”-Abonnement. Dieses kostet 11,99 Euro pro Monat oder 119,90 Euro pro Jahr. Disney+ Premium bietet werbefreies Streaming, Dolby Atmos und eine Videoqualität bis zu 4K UHD und HDR. Zudem ermöglicht es das gleichzeitige Streaming auf bis zu vier Endgeräten und Downloads auf bis zu zehn Endgeräten.

Bestandskunden, die ihre Abos vor dem vergangenen November abgeschlossen hatten, konnten bislang noch zu den alten Preisen auf den Streaming-Dienst zugreifen. Damit ist nun Schluss.

Wie Disney inzwischen bestätigt hat, werden Bestandskunden seit dieser Woche per E-Mail darüber informiert, dass sich die alten Preise zum nächsten Rechnungsdatum auf die aktuell geltenden Monats- beziehungsweise Jahresgebühren erhöhen. Kunden müssen den neuen Preisen aktiv zustimmen oder die Kündigung der vorhandenen Zugänge zum alten Preis in Kauf nehmen.

Disney erklärt:

Ab dem 24. Juli 2024 wird Abonnenten, die vor dem 1. März 2022 ein Jahresabo abgeschlossen haben, die jährliche Gebühr von 119,90 € auf wiederkehrender Basis in Rechnung gestellt, sofern sie ihr aktuelles Abo nicht ändern oder kündigen. Darüber hinaus wird Abonnenten, die vor dem 1. November 2023 ein Jahresabo abgeschlossen haben, am Ende des ersten Jahres eine monatliche Gebühr von 11,99 € auf wiederkehrender Basis in Rechnung gestellt, sofern sie ihr aktuelles Abo nicht ändern oder kündigen.