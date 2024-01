Quick Tab: Neuer Fenster-Umschalter für macOS

Das Software-Studio MacPlus werden einzelne ifun.de-Leser bereits von Anwendungen wie Command-Tab Plus oder auch Stage View kennen. Mit der neu vorgestellten Applikation Quick Tab bieten die Entwickler jetzt einen auf das Wesentliche reduzierten App Switcher an, der den Wechsel der gerade aktiven Anwendung über die Tastatur ermöglicht. Quick Tab richtet sich dabei an Anwender, die häufig sehr viele Applikationen gleichzeitig geöffnet haben.

Schneller App-Wechsel per Tastatur

Quick Tab soll die Anzahl der Tastaturanschläge reduzieren, die üblicherweise beim Einsatz der Tastenkombination Command+Tab notwendig sind. Drückt man hier doch für gewöhnlich einmal Command+Tab und anschließend dann so oft Tab+Tab+Tab+Tab+Tab… bis die gewünschte Anwendung ausgewählt ist.

Um nicht mehr alle offenen Anwendungen der Reihe nach durchschreiten zu müssen, bevor man bei der benötigten Applikation angekommen ist, setzt MacPlus bei Quick Tab auf eine durchnummerierte Liste, um laufende Anwendungen wieder in den Vordergrund zu rücken.

Die erste Tastatur-Berührung – standardmäßig nutzt Quick Tab den Tastaturkurzbefehl Option-Tab – aktiviert dabei die Anzeige des Auswahlfensters. Anschließend kann über die eingeblendeten Ziffern schnell ausgewählt werden, welche Anwendung aktiviert werden soll.

Quick Tab befindet sich derzeit im Beta-Test und lässt sich 14 Tage volumfänglich ausprobieren. Wer Gefallen an der Anwendung gefunden hat und eine merkliche Beschleunigung seines Arbeitsalltags festgestellt hat, der kann die Vollversion des kleinen Helfers für 12 Dollar erwerben.

AltTab als kostenlose Alternative

Anwender, die auf der Suche nach einem alternativen App-Switcher sind, sollten zudem einen Blick auf die Freeware-Applikation AltTab werfen. Den kostenfreien Fenster-Umschalter für macOS haben wir unter anderem in diesem Eintrag besprochen: