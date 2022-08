Mac-App Freeshow: Freie Alternative zum ProPresenter

Freeshow steht aktuell in der erst vor wenigen Tagen aktualisierten Version 0.5.2 zum Download bereit und muss beim ersten Start per Rechtsklick gestartet werden. Die Benutzeroberfläche der Applikation wird in englischer Sprache angeboten.

Anwender können unterschiedliche Ansichten einfach per Webbrowser aufrufen und so etwa eine (passwortgeschützte) Bühnenansicht mit Countdown-Timer und der Vorschau der nächsten Folie anfordern. Zeichenwerkzeuge gestatten die Live-Erstellung von Skizzen, mit dem integrierten Themes-Manager lassen sich unterschiedliche Layouts erstellen und verwalten, die auf Knopfdruck auf bestehende Präsentationen angewendet werden können.

Unter anderem für den Einsatz in Kirchen optimiert, versteht sich Freeshow auf den Umgang mit Liedtexten und stellt für diese einen eigenen „lyrics mode“ zur Verfügung. Darüber hinaus kann Freeshow Diashows und ganz reguläre Info-Präsentationen erstellen, verwaltet einzelne Folien in Gruppen und bietet Anwendern die volle Kontrolle über die Ausgabe der Präsentation.

Das Open-Source-Projekt Freeshow ist keine vollständig native Mac-Applikation sondern eine sogenannte Elctron-App, die in auch in Variationen für Windows und Linux bereitsteht. Wer sich daran nicht stört und häufiger Präsentationen geben muss, der sollte unbedingt einen Blick auf den Funktionsumfang der Anwendung werfen, die mit professionellen Angeboten wie etwa dem knapp 400 Euro teuren ProPresenter konkurriert.

