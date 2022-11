Freier Texteditor Mi: iCloud integriert, für Ventura optimiert

26 Jahre nach Freigabe von Version 1.0 des 1996 als „Mimikaki Edit“ gestarteten Texteditors versteht sich Ausgabe 3.7 jetzt auf die Synchronisation der Mi-Einstellungsdaten über Apples iCloud. Ist die entsprechende Funktion in den allgemeinen Einstellungen der Desktop-Applikation aktiviert (Settings > General > iCloud), werden die zahlreichen Voreinstellungen und Konfigurations-Optionen, die Mit bietet über all eure Installationen hinweg abgeglichen.

Warum kommen so viele gute Texteditoren aus Japan? Neben unserem absoluten Favoriten, der inzwischen vollständig Deutsch lokalisierten Freeware-Applikation CotEditor , gehört auch die Mac-Anwendung Mi zu den umfangreicheren, komplett nativen Texteditoren für Mac-Anwender. Letztgenannte steht jetzt in Version 3.7 zum gänzlich kostenfreien Download bereit und liefert neue Funktionen aus, die Bestandsnutzer freuen und neue Anwender locken dürfte.

